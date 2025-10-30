Семак надеется, что Дуглас Сантос поможет «Зениту» до конца года

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выразил надежду, что бразилец Дуглас Сантос поможет команде до конца календарного года.
Дуглас Сантос, имеющий российское гражданство, пропустил два последних матча команды. «Зенит» в ближайшем матче 1 ноября встретится со столичным «Локомотивом» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.
«Насколько соответствует действительности информация о том, что Дуглас Сантос выбыл до конца календарного года? Я не знаю, откуда берется эта информация по Дугласу сейчас. После его повреждения он находится в состоянии покоя, а когда начнет реабилитацию, будут видны конкретные даты его возвращения. Надеемся все-таки, что он поможет нам», — цитирует Семака сайт клуба.
По словам Семака, под наблюдением продолжают восстановление Матео Кассьерра и Арсен Адамов, остальные все готовятся к матчу.
«Готовимся к хорошему, серьезному сопернику. И в прошлом сезоне, и в этом сезоне “Локомотив” очень удачно проводит первую часть чемпионата. Я думаю, нас ждет интересный, сложный матч. Мы всегда готовимся к каждому отдельно взятому сопернику. Смотрим, кто на данный момент находится в лучшем состоянии. Конечно, Матео набрал хорошую форму по качеству игры и по движению, но, к сожалению, выбыл. Тем не менее у нас есть и Лусиано, и Соболев, есть и Луис Энрике, который может сыграть на этой позиции. В зависимости от соперника, от состояния игроков мы будем выбирать, как играть и кто появится на поле», — добавил тренер.