Семак надеется, что Дуглас Сантос поможет «Зениту» до конца года

«Готовимся к хорошему, серьезному сопернику. И в прошлом сезоне, и в этом сезоне “Локомотив” очень удачно проводит первую часть чемпионата. Я думаю, нас ждет интересный, сложный матч. Мы всегда готовимся к каждому отдельно взятому сопернику. Смотрим, кто на данный момент находится в лучшем состоянии. Конечно, Матео набрал хорошую форму по качеству игры и по движению, но, к сожалению, выбыл. Тем не менее у нас есть и Лусиано, и Соболев, есть и Луис Энрике, который может сыграть на этой позиции. В зависимости от соперника, от состояния игроков мы будем выбирать, как играть и кто появится на поле», — добавил тренер.