«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за поведение фанатов в кубковой игре

Красно-белым вынесли штраф по итогам матча с махачкалинским «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение болельщиков во время матча шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

21 октября «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1.

«Болельщики Спартака скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Спартак оштрафован на 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц. — Было зафиксировано 11 нарушений".