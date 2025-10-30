«Спартак» оштрафовали на 100 тыс. рублей за поведение фанатов в кубковой игре

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение болельщиков во время матча шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.