Мостовой: «Мусаева и Слуцкого не стал бы поздравлять с Днем тренера»

Весной 2025-го Мостовой отмечал, что получил тренерскую лицензию.
"Не чувствую себя причастным ко Дню тренера. Хотя кто-то мне присылал поздравления. Я был тренером только в каких-то выставочных матчах, а так им никогда не был.
Кого бы поздравлял? У нас многие ни одной грамоты не получили, а их считают выдающимися. Беда в том, что, например, Мусаева считают хорошим тренером. Про него уже говорили: открывал двери и носил мячи, а сейчас влез.
У нас был такой же персонаж — Слуцкий. Мусаева и Слуцкого не стал бы поздравлять с Днем тренера. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить. А этих нет", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.