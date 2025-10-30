Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.10
П2
3.05
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.25
П2
2.16
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2

Мостовой: «Мусаева и Слуцкого не стал бы поздравлять с Днем тренера»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой признался, что не чувствует себя причастным ко Дню тренера.

Источник: Sport24

Весной 2025-го Мостовой отмечал, что получил тренерскую лицензию.

"Не чувствую себя причастным ко Дню тренера. Хотя кто-то мне присылал поздравления. Я был тренером только в каких-то выставочных матчах, а так им никогда не был.

Кого бы поздравлял? У нас многие ни одной грамоты не получили, а их считают выдающимися. Беда в том, что, например, Мусаева считают хорошим тренером. Про него уже говорили: открывал двери и носил мячи, а сейчас влез.

У нас был такой же персонаж — Слуцкий. Мусаева и Слуцкого не стал бы поздравлять с Днем тренера. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить. А этих нет", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.