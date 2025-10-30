«Зенит» предлагал «Спартаку» приобрести Глушенкова за 7 млн евро

Первак раскритиковал трансферную политику клуба, отметив, что сейчас стоимость игрока значительно выросла. По его словам, вместо Глушенкова «Спартак» приобрел Жедсона за 22 млн евро, что вызывает вопросы о рациональности таких решений. Он подчеркнул, что это предложение поступило ближе к концу прошлого сезона, когда у футболиста были разногласия с «Зенитом».