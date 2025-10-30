Ричмонд
«Зенит» предлагал «Спартаку» приобрести Глушенкова за 7 млн евро

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак сообщил, что петербургский «Зенит» предлагал красно-белым приобрести нападающего Максима Глушенкова за 7 млн евро в прошлом сезоне. Его слова приводит Legalbet.

Источник: Футбольный клуб «Зенит»

«Первое предложение было “Спартаку” за семь миллионов евро. А сейчас Глушенков, наверное, стоит уже 20 миллионов. Как минимум. Может, уже 25 даже», — заявил Первак.

Первак раскритиковал трансферную политику клуба, отметив, что сейчас стоимость игрока значительно выросла. По его словам, вместо Глушенкова «Спартак» приобрел Жедсона за 22 млн евро, что вызывает вопросы о рациональности таких решений. Он подчеркнул, что это предложение поступило ближе к концу прошлого сезона, когда у футболиста были разногласия с «Зенитом».

В текущем сезоне 26-летний Глушенков участвовал в 14 матчах за «Зенит», где забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока оценивается в 12 млн евро. Контракт нападающего с петербургским клубом действует до июля 2028 года.

