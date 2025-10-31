Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
8.25
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.50
П2
1.68
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.05
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2

В Бразилии сообщили об интересе «Спартака» к левому защитнику «Васко да Гама» Леандриньо

Левый защитник «Васко да Гама» Леандриньо может продолжить карьеру в России.

Источник: Getty Images

Как сообщает Antenados No Futebol со ссылкой на ютуб-канал Atenção Vascaínos, 20-летний игрок входит в сферу интересов «Спартака». Ожидается, что в ближайшие дни красно-белые направят бразильскому клубу официальное предложение по трансферу футболиста.

«Васко» готов рассмотреть оффер москвичей, учитывая, что Леандриньо из-за высокой конкуренции на своей позиции не имеет постоянного места в стартовом составе.

В 2025 году защитник провел одну игру за «Васко да Гама» и 11 — за саудовский «Аль-Шабаб», за который выступал на правах аренды, записав на свой счет 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Леандриньо в 1,8 миллиона евро.