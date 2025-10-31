В Бразилии сообщили об интересе «Спартака» к левому защитнику «Васко да Гама» Леандриньо

В 2025 году защитник провел одну игру за «Васко да Гама» и 11 — за саудовский «Аль-Шабаб», за который выступал на правах аренды, записав на свой счет 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Леандриньо в 1,8 миллиона евро.