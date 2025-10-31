В Бразилии сообщили об интересе «Спартака» к левому защитнику «Васко да Гама» Леандриньо

Как сообщает Antenados No Futebol со ссылкой на ютуб-канал Atenção Vascaínos, 20-летний игрок входит в сферу интересов «Спартака». Ожидается, что в ближайшие дни красно-белые направят бразильскому клубу официальное предложение по трансферу футболиста.
«Васко» готов рассмотреть оффер москвичей, учитывая, что Леандриньо из-за высокой конкуренции на своей позиции не имеет постоянного места в стартовом составе.
В 2025 году защитник провел одну игру за «Васко да Гама» и 11 — за саудовский «Аль-Шабаб», за который выступал на правах аренды, записав на свой счет 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость Леандриньо в 1,8 миллиона евро.