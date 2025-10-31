В РПЛ сразу два суперматча. «Зенит» проверит «Локомотив», а «Спартак» попробует не развалиться в Краснодаре

Пока результаты «Локо» показывают, что можно построить успешный коллектив в РПЛ и без обилия легионеров. Аргумент для тех, кто выступает за ужесточение лимита. Но разбираться с составами нашим клубам придется в будущем, а пока вряд ли кто-то будет спорить, что «Зенит» обладает, пожалуй, самым качественным и обширным подбором футболистов во всей лиге. Потому и считается в предстоящем матче фаворитом. Питерцы набрали мощный ход в последние месяцы, ни одного поражения дома в текущем сезоне. Но «Локомотив» как раз здорово играет против лидеров, которые не стремятся застегнуться на все пуговицы. И потому вряд ли кто-то рискнет дать здесь надежный прогноз.