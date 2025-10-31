Ричмонд
В РПЛ сразу два суперматча. «Зенит» проверит «Локомотив», а «Спартак» попробует не развалиться в Краснодаре

Превью 14-го тура.

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Локомотив»: россияне против легионеров.

Что-то подсказывает, что мы увидим один из самых ярких матчей сезона. Точнее, намекает на это статистика. «Локо» и «Зенит» — две самые результативные команды чемпионата, которые попросту забивают больше всех. Но вместе с тем регулярно возникают вопросы и к их игре в обороне (красно-зеленым придется особенно тяжко из-за дисквалификации Сесара Монтеса). Вывод — обилию голов, если оно случится, удивляться не стоит.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 14, 1.11.2025, 20:15
Зенит
-
Локомотив
-

Особой пикантности матчу добавляет и противостояние двух концепций — со ставкой на легионеров и российских футболистов. В «Зените» балом правят иностранцы — ведущие роли у Вендела и Барриоса в центре поля, большой потерей стала травма Дугласа Сантоса, в нападении Семак пробует Луиса Энрике на позиции «ложной девятки», а Педро из молодого таланта постепенно превращается в зрелого мастера. Да, Глушенков и Мостовой тоже играют немаловажные роли, но акцент явно сделан на легионеров.

Галактионов же работает по большей части с игроками с российским паспортом. Батраков и Воробьев, пожалуй, самая эффективная атакующая связка в чемпионате России на данный момент. Помогают им Руденко, Бакаев и Пиняев. Центральная ось тоже состоит из россиян — трио Баринов — Карпукас — Пруцев стало каркасом обновленного «Локомотива». Удивительно, но в составе железнодорожников, если не считать защитников, всего один иностранец, и тот условный — белорус Мялковский.

Пока результаты «Локо» показывают, что можно построить успешный коллектив в РПЛ и без обилия легионеров. Аргумент для тех, кто выступает за ужесточение лимита. Но разбираться с составами нашим клубам придется в будущем, а пока вряд ли кто-то будет спорить, что «Зенит» обладает, пожалуй, самым качественным и обширным подбором футболистов во всей лиге. Потому и считается в предстоящем матче фаворитом. Питерцы набрали мощный ход в последние месяцы, ни одного поражения дома в текущем сезоне. Но «Локомотив» как раз здорово играет против лидеров, которые не стремятся застегнуться на все пуговицы. И потому вряд ли кто-то рискнет дать здесь надежный прогноз.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 14, 2.11.2025, 19:30
Краснодар
-
Спартак
-

«Краснодар» — «Спартак»: надежда на случай?

«Быки» по итогам прошлого тура вернули себе первое место в турнирной таблице, но теперь его надо еще и отстоять. Мы привыкли хвалить чемпиона и ругать «Спартак», только на данный момент дистанция между первым и шестым местом составляет лишь семь очков, то есть в случае победы красно-белые могут вплотную приблизиться к лидирующей группе.

Другой вопрос — как это сделать? Ресурса для прогресса у «Спартака» не чувствуется, команда будто вошла в эмоциональный штопор и сейчас попросту не может поверить, что способна всерьез претендовать на участие в чемпионской гонке. Честно говоря, на это и не похоже. В трех предыдущих турах «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА (2:3), еле спасся в домашней игре с «Ростовом» (1:1) и очень натужно победил разваливающийся на глазах «Оренбург» (1:0). Ни о каком запасе прочности не может идти и речи.

Новичок Джику пока смотрится слабо (хотя виден потенциал у Ву), оборона при перестроениях трещит по швам, как и в прошлом сезоне, нападение сбоит, Ливай Гарсия прилип к скамейке, Заболотный не помогает даже при навалах.

На что тогда могут рассчитывать красно-белые? На случай. В этом сезоне «Краснодар» уже дважды проиграл, и оба раза дома — «Локомотиву» (1:2) и «Зениту» (0:2). Это не говорит о том, что «Спартак» способен это повторить, а скорее о том, что «быки» не всесильны и могут оступаться в матчах с серьезными соперниками. Но если чемпион удержит концентрацию, то должен забирать три очка и сохранять за собой лидерство.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 14, 31.10.2025, 19:00
ЦСКА
-
Пари Нижний Новгород
-

ЦСКА — «Пари НН»: без Акинфеева и Алвеса

Конкуренты армейцев в туре сыграют между собой, так что есть хороший шанс даже вернуться на первую строчку. Тем более соперник для этого подходящий. Недавно нижегородцы прервали серию из семи поражений, засушив нули с «Балтикой», но вместе с тем опустились на последнее место. Тренер Алексей Шпилевский переводит команду на схему с тремя центральными защитниками, и с коллективом Андрея Талалаева это неплохо сработало. Другое дело, что в гостях «Пари НН» играет ужасно, да и уровень сопротивления против ЦСКА будет совсем другой. В общем, на сенсацию вряд ли наскребутся силы.

Красно-синие в последние недели тоже не безупречны. Разгром от «Локомотива» (0:3) говорит сам за себя. Победы над «Акроном» в Кубке и над «Крыльями» в РПЛ получились скрипучими, с минимальным перевесом. Сказывается отсутствие двух лидеров. Акинфеев должен был вернуться уже на этой неделе, но прошлый матч смотрел со скамейки запасных. По словам Челестини, не факт, что Игорь восстановится к 14-му туру. В атаке же не хватает Матеуса Алвеса, в отсутствие которого ощутимо просел креатив. Но пока ЦСКА делает главное — добывает результат. Шесть побед в последних семи матчах — солидная серия, которая напрашивается на продолжение.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 14, 1.11.2025, 17:45
Рубин
-
Динамо
-

«Рубин» — «Динамо»: бедовая атака против проблемной обороны

Рашид Рахимов и Валерий Карпин в данный момент наверняка сосредоточили свое внимание на противоположных линиях. Тренеру «Рубина» необходимо раскачать свою атаку. Казанцы проиграли в двух прошлых турах, не забив ни одного мяча. Удивительнее всего молчание Мирлинда Даку, который в последний раз забивал еще в сентябре. Без своего ударного форварда «Рубин» теряет слишком много — и в этом разница между претензиями на места повыше с очередным сезоном прозябания в середине турнирной таблицы. Победа казанскому клубу сейчас нужна особенно остро — в гости приезжает именитый соперник, пусть и с ворохом проблем.

Карпин, в свою очередь, точно думает над тем, как исправить ситуацию в обороне. В последних пяти турах РПЛ динамовцы пропустили 12 голов, на ноль в последний раз играли еще в августе. Проблемная атака против не менее проблемной защиты — зрелище, конечно, не обязательно самое увлекательное, но интересно наблюдать за динамикой тренерской работы.

Марк Бессонов

