«Матч ТВ» объявил о новом телевизионном контракте с РПЛ на четыре года

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2029/30 и включает показ всех матчей чемпионата на ресурсах холдинга «Матч ТВ» как основного вещателя.

Источник: РБК Спорт

Телеканал «Матч ТВ» и Российская премьер-лига (РПЛ) договорились о подписании нового контракта на показ матчей чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на сайте канала.

Решение было единогласно одобрено на общем собрании РПЛ.

Новое соглашение будет действовать четыре года, каналы семейства «Матч» и диджитал-ресурсы покажут все игры розыгрышей РПЛ, начиная с сезона 2026/27 и до окончания сезона 2029/30.

По словам главы РПЛ Александра Алаева, продление соглашения с «Матч ТВ» — не формальность, а стратегический выбор. «Мы уверены, что совместными усилиями сделаем российский футбол еще ярче, доступнее и привлекательнее, чтобы каждый матч РПЛ был событием, которое ждут миллионы», — отметил Алаев.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин назвал продление контракта с РПЛ важным шагом для телеканала. «Российский футбол — это флагманский продукт нашего канала, в который мы вкладываем душу все те десять лет, что существует наш канал. Это отличный подарок для всех нас на десятилетие!» — добавил Тащин.

«РБ Спорт» писал, что сумма нового четырехлетнего контракта составит 28,5 млрд руб., что на 10% больше от прежнего соглашения.

Телеправами на показ РПЛ «Матч ТВ» владеет с 2014 года. Прежний четырехлетний контракт истекает по окончании текущего чемпионата.