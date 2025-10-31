Стала известна дата матча РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 26 ноября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на домашнем стадионе железнодорожников, начало — 20:30 мск.
Полностью расписание ответных матчей ¼ финала пути РПЛ выглядит следующим образом:
26 ноября, среда.
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала) — 18:00 мск,
«Краснодар» — «Оренбург» — 18:00;
27 ноября, четверг.
«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 20:30.
Первые матчи этой стадии пройдут 5 и 6 ноября.
Также стало известно расписание матчей первого этапа ¼ финала пути регионов Кубка России:
25 ноября, вторник.
«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 18:00,
«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 20:30;
26 ноября, среда.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 20:30;
27 ноября, четверг.
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Крылья Советов» (Самара) — 18:00.