Стала известна дата матча РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком»

Матч Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 26 ноября.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ответный матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 26 ноября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет на домашнем стадионе железнодорожников, начало — 20:30 мск.

Полностью расписание ответных матчей ¼ финала пути РПЛ выглядит следующим образом:

26 ноября, среда.

ЦСКА — «Динамо» (Махачкала) — 18:00 мск,

«Краснодар» — «Оренбург» — 18:00;

27 ноября, четверг.

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 20:30.

Первые матчи этой стадии пройдут 5 и 6 ноября.

Также стало известно расписание матчей первого этапа ¼ финала пути регионов Кубка России:

25 ноября, вторник.

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 18:00,

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 20:30;

26 ноября, среда.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 20:30;

27 ноября, четверг.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Крылья Советов» (Самара) — 18:00.