ЦСКА обыграл аутсайдера и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Голы забили Иван Обляков (40-я минута, с пенальти) и Матвей Кисляк (82).
Защитник ЦСКА Мойзес получил травму прямо перед стартовым свистком. Бразилец разминался на поле, но внезапно схватился за икроножную мышцу, и в итоге его пришлось заменить. В стартовом составе вышел 20-летний Артем Бандикян. На 32-й минуте ЦСКА сделал еще одну вынужденную замену — бразильского форварда Алеррандро сменил Тамерлан Мусаев.
Перед игрой прошла минута молчания в память о дикторе Игоре Плешакове, который работал в разное время на матчах сборной России, ЦСКА и «Динамо». Он скончался 27 октября в возрасте 56 лет.
ЦСКА набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (29) и «Локомотив» (27) свои матчи 14-го тура проведут позднее.
В следующем туре ЦСКА 8 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Пари НН» в тот же день примет казанский «Рубин».
Фабио Челестини
Алексей Шпилевский
Иван Обляков
40′
Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
82′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
64′
52
Артем Бандикян
58′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
57′
8
Артем Шуманский
9
Алеррандро
32′
11
Тамерлан Мусаев
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
24
Эдгардо Фаринья
44′
40
Олакунле Олусегун
6
Алекс Опоку Сарфо
32
Вадим Пигас
46′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
62′
27
Вячеслав Грулев
20
Хуан Мануэль Боселли
76′
16
Ярослав Крашевский
19
Никита Ермаков
46′
29
Лука Веснер Тичич
77
Андрей Ивлев
63′
90′
17
Егор Смелов
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти