Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.61
X
4.69
П2
1.59
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.07
П2
4.01
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Испания
01.11
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
5.04
Футбол. Италия
01.11
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.85
П2
1.83
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

ЦСКА обыграл аутсайдера и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: ТАСС

Голы забили Иван Обляков (40-я минута, с пенальти) и Матвей Кисляк (82).

Защитник ЦСКА Мойзес получил травму прямо перед стартовым свистком. Бразилец разминался на поле, но внезапно схватился за икроножную мышцу, и в итоге его пришлось заменить. В стартовом составе вышел 20-летний Артем Бандикян. На 32-й минуте ЦСКА сделал еще одну вынужденную замену — бразильского форварда Алеррандро сменил Тамерлан Мусаев.

Перед игрой прошла минута молчания в память о дикторе Игоре Плешакове, который работал в разное время на матчах сборной России, ЦСКА и «Динамо». Он скончался 27 октября в возрасте 56 лет.

ЦСКА набрал 30 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (29) и «Локомотив» (27) свои матчи 14-го тура проведут позднее.

В следующем туре ЦСКА 8 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Пари НН» в тот же день примет казанский «Рубин».

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
31.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Алексей Шпилевский
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
40′
Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
82′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
64′
52
Артем Бандикян
58′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
57′
8
Артем Шуманский
9
Алеррандро
32′
11
Тамерлан Мусаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
24
Эдгардо Фаринья
44′
40
Олакунле Олусегун
6
Алекс Опоку Сарфо
32
Вадим Пигас
46′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
62′
27
Вячеслав Грулев
20
Хуан Мануэль Боселли
76′
16
Ярослав Крашевский
19
Никита Ермаков
46′
29
Лука Веснер Тичич
77
Андрей Ивлев
63′
90′
17
Егор Смелов
Статистика
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
6
3
Угловые
5
7
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше