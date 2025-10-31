Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
5.78
X
4.15
П2
1.65
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.10
П2
4.10
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Испания
01.11
Вильярреал
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
5.04
Футбол. Италия
01.11
Удинезе
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.73
X
3.88
П2
1.78
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

«Дело не в деньгах»: экс-тренер сборной России Капелло о готовности возглавить «Спартак»

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отказался возглавить московский «Спартак». Его слова приводит «Советский спорт».

«Хочу ли я стать новым тренером “Спартака”? Нет, извините. Дело не в деньгах, я уже не тренирую, закончил», — заявил он.

Капелло тренировал российскую сборную четыре года и вывел ее на чемпионат мира — 2014, где российские футболисты не сумели выйти из группы. В 2018 году итальянский специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка за 13 туров.