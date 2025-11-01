«Диванные критики». Шпилевский ответил на выпады Быстрова и экспертов

«Это очень печально, что такая информация уходит в прессу. Давайте будем честны. При тех отказах и тех предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришел в “Пари НН”, если бы у меня были определенные условия, которые у меня были в Европе. Это тоже надо понимать. Тут можно меня понять как человека и тренера. Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться, будут юные и перспективные футболисты куплены. Мы от этого отталкивались и вместе растем. Все понимают, что нужно время. Каждое развитие требует времени», — добавил Шпилевский.