«Диванные критики». Шпилевский ответил на выпады Быстрова и экспертов

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура РПЛ выдал несколько ярких цитат. Белорусскому специалисту пришлось не только отбиваться от неудобных вопросов журналистов об игре команды, но и отвечать на критику экс-игрока сборной России Владимира Быстрова.
«Я прислушиваюсь к звездным тренерам»
После финального свистка корреспондент «РБ Спорт» попросил Шпилевского прокомментировать реплику Быстрова: тот ранее высказал мнение, что руководству «НН» пора задуматься о смене тренера. Алексей предложил бывшему футболисту сперва поработать на том же уровне и показать сопоставимые результаты.
«Я не хочу комментировать. Пусть Володя Быстров потренирует сперва там, где я тренировал, и добьется тех результатов, тогда потом будем сравнивать. Я вообще не сторонник кого-то слушать. Я прислушиваюсь к звездным тренерам, которые чего-то добились».
«Эксперты — диванные критики тоже вспоминают…»
Затем на пресс-конференции Шпилевский ответил на мнения экспертов.
«Я поражаюсь вопросам. Вы смотрите же, как играл “Пари НН” в прошлом году. Неужели вы не видите развитие футболистов? Как хотите, так и воспринимайте. Эксперты — диванные критики тоже вспоминают, что было 40 лет назад. Мы можем автобус здесь поставить и на бога надеяться. Я с вами спорить не хочу. Хорошо, что мы с тренерским штабом все видим».
Он отметил, что видит прогресс команды.
«Может ли наш футбол приносить результат с теми футболистами, которые есть? С “Балтикой” мы адаптировались. Я футбол сильно люблю и уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте сначала там, где мы выиграли. Ребята до зимы дотерпят, будут трансферы зимой, будут результаты. Я вижу прогресс».
В конце пресс-конференции Алексей добавил:
«Я не защищаю себя и свою команду. Говорите что хотите. Факты видны. Я такой, я характерный и остаюсь таким же».
Ужасный старт сезона для «Пари НН»
37-летний Шпилевский возглавляет «Пари НН» с лета 2025 года. Ранее он работал в «Арисе», «Эрцгебирге», «Кайрате», «Динамо-Бресте», а также в молодежных командах «Лейпцига», «Штутгарта» и «Зонненхофа». На данный момент он самый молодой тренер в РПЛ.
Под его руководством нижегородцы показали худший старт в лиге: набрали 7 очков после 14 туров и опустились на последнее место в таблице.
«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей подряд в РПЛ. За всю историю чемпионатов России только «Тюмень» в 1992—1994 годах набрала больше поражений на выезде (серия из 18), пишет Opta.
Шпилевского критикует не только Быстров. Например, Александр Григорян сказал в эфире «Матч ТВ», что в игре «Пари НН», за исключением матча с ЦСКА, есть прогресс, но все еще нет результата:
«Он подразумевает, что является классным тренером, а команда у него так себе. Я вижу пустые глаза игроков “Пари НН”. Они поют песню: “Мы ждем перемен”.
А Владислав Радимов высказывался еще жестче: «В моем понимании, это не тренер, это человек, который хочет выдавать себя за тренера».
И еще жестче в интервью «РБ Спорт»: «У меня такое ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. Ну с таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!».
В клубе верят в Шпилевского
При этом сам Алексей реагирует на критику и слухи про увольнение спокойно.
«Понятно, что пишут это, когда результат такой, какой есть. Все зависит от этого. Я делаю то, на что я могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит», — сказал Шпилевский «СЭ».
Также он прокомментировал информацию о том, что клуб не увольняет его из-за высокой неустойки.
«Это очень печально, что такая информация уходит в прессу. Давайте будем честны. При тех отказах и тех предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришел в “Пари НН”, если бы у меня были определенные условия, которые у меня были в Европе. Это тоже надо понимать. Тут можно меня понять как человека и тренера. Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться, будут юные и перспективные футболисты куплены. Мы от этого отталкивались и вместе растем. Все понимают, что нужно время. Каждое развитие требует времени», — добавил Шпилевский.
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказал слова поддержки.
«Верим в тренера. Какой у него кредит доверия? Я уже сто раз отвечал на этот вопрос. У него длительный контракт, верим в тренера. После каждой игры вы у меня спрашиваете про Шпилевского. Да, у нас плохие результаты. Но мы видим изменения, которые происходят в игре команды. Все вместе будем стремиться достигать результатов, которые нам помогут подниматься по турнирной таблице. Какие я вижу изменения? Более структурная игра стала. В игре с “Балтикой” было видно, что игра изменилась тактически, поменяли некоторые принципы. Может быть, наши желания опережают реальность, но Алексей тоже все видит, как и его тренерский штаб», — передает слова Удальцова корреспондент «РБ Спорт».