«Диванные критики». Шпилевский ответил на выпады Быстрова и экспертов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.60
П2
1.83
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
1
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.05
П2
9.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
3
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
14.00
П2
37.00
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
4.11
X
4.22
П2
1.82
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.90
П2
4.00
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.89
П2
3.27
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.48
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.25
П2
2.83
Футбол. Премьер-лига
17:45
Рубин
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.55
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
17:45
Динамо Мх
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.23
П2
4.15
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.71
П2
3.96
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
13.50
X
6.17
П2
1.26
Футбол. Англия
18:00
Кристал Пэлас
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.57
П2
3.86
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.80
П2
4.80
Футбол. Англия
18:00
Ноттингем Форест
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.76
П2
2.12
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Франция
19:00
ПСЖ
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.25
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.39
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
20:15
Зенит
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
20:15
Ростов
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.51
П2
2.47
Футбол. Германия
20:30
Бавария
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.20
П2
11.50
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.04
П2
2.81
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.44
П2
5.05
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.40
П2
4.76
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.18
X
3.99
П2
1.71
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

«Диванные критики». Шпилевский ответил на выпады Быстрова и экспертов

«Пусть Володя потренирует и добьется результатов».

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура РПЛ выдал несколько ярких цитат. Белорусскому специалисту пришлось не только отбиваться от неудобных вопросов журналистов об игре команды, но и отвечать на критику экс-игрока сборной России Владимира Быстрова.

«Я прислушиваюсь к звездным тренерам»

После финального свистка корреспондент «РБ Спорт» попросил Шпилевского прокомментировать реплику Быстрова: тот ранее высказал мнение, что руководству «НН» пора задуматься о смене тренера. Алексей предложил бывшему футболисту сперва поработать на том же уровне и показать сопоставимые результаты.

«Я не хочу комментировать. Пусть Володя Быстров потренирует сперва там, где я тренировал, и добьется тех результатов, тогда потом будем сравнивать. Я вообще не сторонник кого-то слушать. Я прислушиваюсь к звездным тренерам, которые чего-то добились».

«Эксперты — диванные критики тоже вспоминают…»

Затем на пресс-конференции Шпилевский ответил на мнения экспертов.

«Я поражаюсь вопросам. Вы смотрите же, как играл “Пари НН” в прошлом году. Неужели вы не видите развитие футболистов? Как хотите, так и воспринимайте. Эксперты — диванные критики тоже вспоминают, что было 40 лет назад. Мы можем автобус здесь поставить и на бога надеяться. Я с вами спорить не хочу. Хорошо, что мы с тренерским штабом все видим».

Он отметил, что видит прогресс команды.

«Может ли наш футбол приносить результат с теми футболистами, которые есть? С “Балтикой” мы адаптировались. Я футбол сильно люблю и уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте сначала там, где мы выиграли. Ребята до зимы дотерпят, будут трансферы зимой, будут результаты. Я вижу прогресс».

В конце пресс-конференции Алексей добавил:

«Я не защищаю себя и свою команду. Говорите что хотите. Факты видны. Я такой, я характерный и остаюсь таким же».

Ужасный старт сезона для «Пари НН»

37-летний Шпилевский возглавляет «Пари НН» с лета 2025 года. Ранее он работал в «Арисе», «Эрцгебирге», «Кайрате», «Динамо-Бресте», а также в молодежных командах «Лейпцига», «Штутгарта» и «Зонненхофа». На данный момент он самый молодой тренер в РПЛ.

Под его руководством нижегородцы показали худший старт в лиге: набрали 7 очков после 14 туров и опустились на последнее место в таблице.

«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей подряд в РПЛ. За всю историю чемпионатов России только «Тюмень» в 1992—1994 годах набрала больше поражений на выезде (серия из 18), пишет Opta.

Шпилевского критикует не только Быстров. Например, Александр Григорян сказал в эфире «Матч ТВ», что в игре «Пари НН», за исключением матча с ЦСКА, есть прогресс, но все еще нет результата:

«Он подразумевает, что является классным тренером, а команда у него так себе. Я вижу пустые глаза игроков “Пари НН”. Они поют песню: “Мы ждем перемен”.

А Владислав Радимов высказывался еще жестче: «В моем понимании, это не тренер, это человек, который хочет выдавать себя за тренера».

И еще жестче в интервью «РБ Спорт»: «У меня такое ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. Ну с таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!».

В клубе верят в Шпилевского

При этом сам Алексей реагирует на критику и слухи про увольнение спокойно.

«Понятно, что пишут это, когда результат такой, какой есть. Все зависит от этого. Я делаю то, на что я могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит», — сказал Шпилевский «СЭ».

Также он прокомментировал информацию о том, что клуб не увольняет его из-за высокой неустойки.

«Это очень печально, что такая информация уходит в прессу. Давайте будем честны. При тех отказах и тех предложениях, которые у меня были, наверное, я бы не пришел в “Пари НН”, если бы у меня были определенные условия, которые у меня были в Европе. Это тоже надо понимать. Тут можно меня понять как человека и тренера. Ребята пригласили с обещанием, что клуб будет развиваться, будут юные и перспективные футболисты куплены. Мы от этого отталкивались и вместе растем. Все понимают, что нужно время. Каждое развитие требует времени», — добавил Шпилевский.

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказал слова поддержки.

«Верим в тренера. Какой у него кредит доверия? Я уже сто раз отвечал на этот вопрос. У него длительный контракт, верим в тренера. После каждой игры вы у меня спрашиваете про Шпилевского. Да, у нас плохие результаты. Но мы видим изменения, которые происходят в игре команды. Все вместе будем стремиться достигать результатов, которые нам помогут подниматься по турнирной таблице. Какие я вижу изменения? Более структурная игра стала. В игре с “Балтикой” было видно, что игра изменилась тактически, поменяли некоторые принципы. Может быть, наши желания опережают реальность, но Алексей тоже все видит, как и его тренерский штаб», — передает слова Удальцова корреспондент «РБ Спорт».