СМИ: Тикнизян попал в сферу интересов «Порту» и «Бенфики»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший футболист московских ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян, ныне выступающий в составе сербской «Црвены Звезды», попал в сферу интересов португальских клубов «Порту» и «Бенфики», сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.
По информации источника, оба португальских клуба активно следят за 26-летним защитником сборной Армении. Скауты «Порту» и «Бенфики» 23 октября присутствовали на матче Лиги Европы против португальской «Браги» (0:2). В этой встрече Тикнизян провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.
Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии.
В сезоне-2025/26 Тикнизян принял участие в 16 матчах в различных турнирах, отдав одну голевую передачу.