СМИ: Тикнизян попал в сферу интересов «Порту» и «Бенфики»

По информации источника, оба португальских клуба активно следят за 26-летним защитником сборной Армении. Скауты «Порту» и «Бенфики» 23 октября присутствовали на матче Лиги Европы против португальской «Браги» (0:2). В этой встрече Тикнизян провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.