«Рубин» — «Динамо»: Нижегородов вынес мяч с линии ворот после удара Бителло

В добавленное к первому тайму время полузащитник бело-голубых Бителло предпринял попытку отправить мяч в ворота соперника. Голкипер казанской команды Евгений Ставер не смог отбить его, однако Нижегородов в прыжке через себя вынес мяч с линии ворот. После этого эпизода ВАР провели проверку и определили, что гола не было.
Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани.
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 17:45 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Валерий Карпин
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
4
Константин Нижегородов
51′
58′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
10
Мирлинд Даку
14
Далер Кузяев
51
Илья Рожков
46′
70
Дмитрий Кабутов
23
Руслан Безруков
69′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
45+1′
90′
8
Богдан Йочич
6
Угочукву Иву
90′
19
Олег Иванов
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
36′
10
Бителло
91
Ярослав Гладышев
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
62′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
62′
50
Александр Кутицкий
74′
15
Данил Глебов
78′
85′
88
Виктор Окишор
70
Константин Тюкавин
81′
14
Эль Мехди Маухуб
17
Ульви Бабаев
81′
33
Иван Сергеев
Статистика
Рубин
Динамо
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
3
Угловые
3
5
Фолы
15
14
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти