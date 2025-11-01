«Динамо» Карпина потеряло очки в четвертом матче РПЛ подряд

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Казанский «Рубин» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Казани завершилась со счетом 0:0.
На 58-й минуте защитник «Рубина» Константин Нижегородов получил вторую желтую карточку и был удален.
«Рубин» с 19 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Динамо» (17) располагается на восьмой строчке. Команда Валерия Карпина потеряла очки в четвертом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.
В следующем туре «Рубин» 8 ноября на выезде сыграет с «Нижним Новгородом», «Динамо» в этот же день примет тольяттинский «Акрон».
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 17:45 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Валерий Карпин
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
4
Константин Нижегородов
51′
58′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
10
Мирлинд Даку
14
Далер Кузяев
51
Илья Рожков
46′
70
Дмитрий Кабутов
23
Руслан Безруков
69′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
45+1′
90′
8
Богдан Йочич
6
Угочукву Иву
90′
19
Олег Иванов
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
36′
10
Бителло
91
Ярослав Гладышев
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
62′
7
Дмитрий Скопинцев
74
Даниил Фомин
62′
50
Александр Кутицкий
74′
15
Данил Глебов
78′
85′
88
Виктор Окишор
70
Константин Тюкавин
81′
14
Эль Мехди Маухуб
17
Ульви Бабаев
81′
33
Иван Сергеев
Статистика
Рубин
Динамо
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
3
Угловые
3
5
Фолы
15
14
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше