«Ростов» проиграл «Акрону» в матче с удалением и двумя отмененными голами

«Акрон» со счетом 1:0 обыграл «Ростов» в матче чемпионата России по футболу.

Источник: ФК "Ростов"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» обыграл «Ростов» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе «Акрона» пенальти реализовал Жилсон Беншимол (79-я минута).

У «Ростова» на 82-й минуте отличился Егор Голенков, однако после видеопросмотра гол был отменен, также после использования VAR не засчитали мяч Антона Шамонина (90+12). Еще один игрок хозяев, Роналдо, на 77-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В матче из-за травмы не принимал участия форвард тольяттинской команды Артем Дзюба.

«Акрон» набрал 15 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице, по дополнительным показателям обойдя имеющий столько же баллов «Ростов».

В следующем туре «Ростов» 8 ноября сыграет в гостях с «Сочи», в этот же день «Акрон» на выезде встретится с московским «Динамо».

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
1.11.2025, 20:15 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
79′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
22
Давид Семенчук
3
Умар Сако
7
Роналдо
18′
77′
8
Алексей Миронов
69
Егор Голенков
9
Мохаммад Мохеби
39′
40
Илья Вахания
90′
91
Антон Шамонин
10
Кирилл Щетинин
46′
62
Иван Комаров
18
Константин Кучаев
81′
87
Андрей Лангович
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
38′
21
Роберто Фернандес
80
Хетаг Хосонов
11
Жилсон Тавареш Беншимол
35′
24
Йонуц Неделчару
81′
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
90′
26
Родриго Эшковал
90+10′
23
Кристиян Бистрович
67′
35
Ифет Джаковац
7
Эдгар Севикян
58′
91
Максим Болдырев
6
Максим Кузьмин
67′
71
Дмитрий Пестряков
Статистика
Ростов
Акрон
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
3
2
Угловые
6
2
Фолы
12
15
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти