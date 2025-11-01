Семак о победе «Зенита» над «Локомотивом»: Преимущество было минимальным, чувствовалось напряжение

— Преимущество было минимальным, чувствовалось напряжение. В первом тайме мы хорошо играли, действовали чуть быстрее. Во втором — чуть подустали, может быть, движение было чуть хуже. Все равно все отрабатывали игровые моменты до конца.
Главное качество «Локомотива» — быстрые атаки, сегодня мы с этим справились. Большую опасность сегодня представляли передачи с флангов, потому что вышел Комличенко — высокий форвард. Мы достойно сыграли в обороне и в атаке. Поздравляю команду. Также большое спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают нас. Сложный матч, но думаю, что выиграли по делу. Ребята — молодцы. Будем готовиться к следующим матчам.
— Почему первые замены были сделаны так поздно, на 75-й минуте?
— Несмотря на усталость, все доигрывали моменты до конца. Остроты у наших ворот было немного. Достаточно непросто входить в такую сложную игру. Когда стало понятно, что уже сложновато двигаться, мы освежили игру, выпустив Мостового, Лусиано и Соболева. Плюс была вынужденная замена Дркушича. Футболисты освежили игру, но мы и до, и после замен смотрелись нормально.
— По поводу Дугласа Сантоса: травма оказалась серьезнее, чем вы ожидали?
— Посмотрим. Травма достаточно серьезная. Многое будет зависеть от того, как пройдет процесс реабилитации. Возможны варианты. Но это футбол, что делать. Бывает и такое.
— Жерсон играл выше, чем в первых матчах за «Зенит». Где его оптимальное место на поле?
— Мы сейчас смотрим, где его оптимальное место на поле. По движению — набирает форму. Видно, что у него появилась мощь. Он хорошо играет корпусом, у него не так просто отобрать мяч. Хорошо сегодня открывался. Он пропустил достаточно много, нужно набрать игровой тонус, но сейчас у нас есть возможность посмотреть Жерсона на той или иной позиции в зависимости от соперника.
Футболист с хорошим пасом может играть и вторым опорным, может и выше, может и с фланга при определенных задачах. Сегодня Жерсон провел хороший матч. Поэтому надеемся, что он будет только прибавлять. У него для этого есть все качества, — сказал Семак.
«Зенит» поднялся на второе место в таблице РПЛ с 29 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Педро
(Максим Глушенков)
9′
Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
90+1′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
45+2′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
75′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
84′
7
Александр Соболев
10
Максим Глушенков
90′
21
Александр Ерохин
20
Педро
84′
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
75′
17
Андрей Мостовой
90+4′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
45+2′
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
24
Максим Ненахов
84′
2
Кристиан Рамирес
25
Данил Пруцев
84′
99
Руслан Мялковский
93
Артем Карпукас
54′
7
Зелимхан Бакаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти