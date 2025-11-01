Семак о победе «Зенита» над «Локомотивом»: Преимущество было минимальным, чувствовалось напряжение

— Мы сейчас смотрим, где его оптимальное место на поле. По движению — набирает форму. Видно, что у него появилась мощь. Он хорошо играет корпусом, у него не так просто отобрать мяч. Хорошо сегодня открывался. Он пропустил достаточно много, нужно набрать игровой тонус, но сейчас у нас есть возможность посмотреть Жерсона на той или иной позиции в зависимости от соперника.