Семак о нападении на Мостового: Все переживали за Андрея. Ситуация — абсолютно не шуточная

— Конечно, обсуждали, но что мы можем сказать? Конечно, все переживали, волновались за Андрея. Естественно, кто-то мог себе позволить шутки, но ситуация — абсолютно не шуточная. Слава богу, что все закончилось хорошо, все живы и здоровы. Это самое главное. Андрей помогает команде, тренируется, играет и забивает важные мячи.