Семак о нападении на Мостового: Все переживали за Андрея. Ситуация — абсолютно не шуточная

В субботу 27-летний футболист отличился на 90+1-й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:0). Во время празднования гола полузащитник надел на голову балаклаву, сделав отсылку к ситуации со своим несостоявшимся похищением.
— Как вам перформанс Мостового? Обсуждали ситуацию в команде?
— Конечно, обсуждали, но что мы можем сказать? Конечно, все переживали, волновались за Андрея. Естественно, кто-то мог себе позволить шутки, но ситуация — абсолютно не шуточная. Слава богу, что все закончилось хорошо, все живы и здоровы. Это самое главное. Андрей помогает команде, тренируется, играет и забивает важные мячи.
— Выпуская Мостового в прошлом матче с «Динамо», вы уже знали об этой ситуации с неудавшимся похищением?
— Да, знал.
Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Злоумышленники подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Педро
(Максим Глушенков)
9′
Андрей Мостовой
(Александр Ерохин)
90+1′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
45+2′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
33
Нино
9
Сантос да Силва Жерсон
75′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
84′
7
Александр Соболев
10
Максим Глушенков
90′
21
Александр Ерохин
20
Педро
84′
32
Лусиано Гонду
6
Ваня Дркушич
75′
17
Андрей Мостовой
90+4′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
45+2′
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
24
Максим Ненахов
84′
2
Кристиан Рамирес
25
Данил Пруцев
84′
99
Руслан Мялковский
93
Артем Карпукас
54′
7
Зелимхан Бакаев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти