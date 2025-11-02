«Зенит» разогнался. «Локо» и Батраков в Питере были плохи, но не стоит унывать: «Краснодар» там весной вообще разгромили

Один из центральных матчей чемпионата, «Зенит» — «Локомотив», с точки зрения драматургии разочаровал. Если петербуржцы имеют полное право быть им довольным и не вижу никаких причин их критиковать, как это делают некоторые эксперты (да, отдали мяч во втором тайме — так ведь было известно, что главная сила красно-зеленых в быстрых атаках, и что они создали?), то железнодорожники провели пока худшую игру в сезоне.
У этого, безусловно, были и объективные причины — отсутствие из-за дисквалификации ключевого центрального защитника Сесара Монтеса, из-за травмы — ведущего форварда Дмитрия Воробьева. Перевод на место Монтеса Александра Сильянова лишь заткнул дыру в середине, но при этом ослабил правый фланг обороны, поскольку проигравший конкуренцию Максим Ненахов сейчас не в форме. И не случайно оттуда и первый зенитовский гол пришел, и еще не один момент.
Ни к Ненахову, ни к Николаю Комличенко, по позиции заменившему Воробьева, не может быть никаких претензий по части старания, но хотеть и мочь — это немного разные вещи. Насколько же примитивнее «Локомотив» атакует с Комличенко, чем с Воробьевым! Заранее все видишь и знаешь — что будут «грузить» с фланга и ничего интересного, что ключом бьет при Воробьеве, не придумают. Более того, была серьезная потеря еще и среди запасных — снова травмировался Сергей Пиняев, и для обострения игры впереди на лавке оставался один Зелимхан Бакаев.
Важных потерь у «Локо» с учетом хорошего состояния «Зенита» оказалось слишком много, чтобы провести качественный матч. Возможно, и Михаил Галактионов по каким-то тактическим моментам не угадал, но он в принципе находился в изначально проигрышном положении. Впрочем, лучше получить неудачное стечение обстоятельств в гостевом матче с фаворитом в первом круге, чем в домашнем с ним же — во втором.
И такая «запланированная» потеря очков для «Локо» куда менее значима, чем, допустим, в следующем туре — дома с «Оренбургом». Брать свое с аутсайдерами и середняками для борьбы за титул, как показывает практика, важнее. «Краснодар» ведь в прошлом сезоне тоже проиграл в Питере, да еще и весной, к тому же — 1:4. Но взять золото это ему не помешало. Так что унывать локомотивцам в связи с этим поражением точно не стоит.
Семак угадал с игрой без чистой «девятки». А Батраков провел первый неудачный матч в этом чемпионате
«Зенит» же, набравший отличную форму в последних матчах, решил в долгий ящик дело не откладывать. Не прошло и десяти минут со стартового свистка весьма прилично отсудившего Артема Чистякова, как Педро с Максимом Глушенковым классно разыграли комбинацию, и молодой бразилец, который сенсационно стартовал в «Зените», потом надолго затух, но в этом сезоне вышел на новый уровень (причем все время меняя позиции!). И забил красивый гол, ставший победным. Его два создателя и стали лучшими на поле. Остановить их было почти невозможно.
Единственный человек в «Локомотиве», которому это удалось, — Антон Митрюшкин. Если бы не голкипер, все с исходом этого матча было уже ясно к середине первого тайма. Без Монтеса оборона красно-зеленых «плыла», но вратарь и из штрафной выскакивал, чтобы подстраховать защитников и выбить мяч головой, и коварнейший дальний удар Глушенкова вытаскивал, и Мантуану мешал замкнуть контратаку после локомотивского углового, и тащил удары в упор головой от Глушенкова, и — уже в начале второго тайма — грудью с линии вратарской от Нино… Только благодаря ему «Локомотив» оставался в игре до финального свистка.
Сергей Семак уже не в первый раз предпочел схему без чистой «девятки» — и оказался прав. Тот же голевой рывок Педро (чья штатная позиция на сей раз была слева) на место центрфорварда под пас Глушенкова почти от лицевой линии стал возможен именно благодаря этой рокировке и непредсказуемости. Кстати, получи Алексей Батраков схожую роль с тем же Глушенковым, играй он «ложную девятку», вполне допускаю, что вся нить командной игры гостей оказалась бы сплетена гораздо лучше, чем с Комличенко.
Так же вышло, что Батраков провел, пожалуй, первый свой неудачный матч в этом чемпионате. До перерыва все еще было неплохо, и однажды он мог стать автором очередной голевой передачи со стандарта — когда в середине тайма навесил с углового на голову Жерзино Ньямси, и тот пробил настолько близко от штанги, что даже петербуржские комментаторы в первый момент сказали: «Гол!» Это оказался единственный почти до конца матча шанс «Локо». Во второй половине тайма команда Галактионова вроде ожила, но какой-то конкретики не создала. Мало что получалось у Александра Руденко и Данила Пруцева. Артем Карпукас и Дмитрий Баринов работали в центре поля на совесть, но нужно было еще и творить. Не мог же Батраков отдать голевой пас самому себе!
Но его как-то вывела из равновесия желтая карточка, полученная перед перерывом за попытку ускорить введение соперниками мяча в игру. Команды вышли на второй тайм — и быстро стало ясно, что Алексей не в своей тарелке. Он нехарактерно для себя ошибался в передачах, запинался в дриблинге, не бил в ситуациях, когда прежде ему требовалась пара мгновений для резкого, сложнейшего для вратаря удара из-за штрафной. Ему было явно дискомфортно.
Ситуация не улучшилась, когда Галактионов заменил на Бакаева не Руденко, Пруцева или кого-то из защитников, а Карпукаса, который отлично справлялся с кучей черновой работы. Честно говоря, именно такая замена стала для меня по меньшей мере удивительной и нагрузила других полузащитников дополнительным функционалом. Да, «Зенит» после перерыва добровольно отдал мяч гостям — зная, что те сильны именно в быстрых, а не в позиционных атаках. Но периодически хозяева выстреливали острыми выпадами, и тогда тем же Баринову и Батракову вместе с Пруцевым в отсутствие Карпукаса приходилось тратить дополнительные силы на то, чтобы с ними справляться.
Голы Мостового важнее любых перформансов
Митрюшкин удержал «Локо» в игре, но, казалось, должно произойти какое-то чудо, чтобы москвичи сравняли счет. И даже при таком футболе, который не оставлял гостям никаких шансов, они получили великолепную возможность для этого. Но Комличенко вместо мяча из убойной позиции врезал по ноге Страхини Эраковича.
После чего в соответствии со всеми футбольными законами Андрей Мостовой забил второй, и ВАР рассудил, что офсайда не было — мне при первом повторе, кстати, так и показалось, что нога Сильянова застряла сзади. Перформанс Мостового с балаклавой был, мягко говоря, необычен, но я не стану ни хвалить, ни критиковать парня — просто в такой форме выразились эмоции после, к счастью, неудачной попытки его похищения. Никому бы не пожелал в этой ситуации оказаться — а Мостовой большой молодец, что нашел в себе силы сначала забить мяч «Динамо», а потом «Локомотиву». То, что он делает на поле, в сто раз важнее любых шоу.
2:0 — счет полностью по игре. Не воспользовались красно-зеленые шальным шансом — получили то, что должны были получить к тому моменту уже давно. Их первое поражение в сезоне оказалось абсолютно закономерным. Никаких глобальных выводов на основании этого матча делать не стоит, а локальный — «Зенит» сейчас и готов лучше, и с составом проблем у него было меньше.
Пас-наслаждение от Кругового и зоркий глаз Карасева
Днем ранее шла 80-я минута матча ЦСКА — «Пари НН». Армейцы вели — 1:0. Дай-ка, думаю, посмотрю, какой я дал прогноз. Оперативной памяти порой не хватает — видимо, не самое важное это для меня дело в жизни. Но логику своего прогноза я понимал — и не удивился, увидев те самые 1:0. В последних турах Нижний был хорош, и мне казалось, что борьбу красно-синим он навяжет. Однако все-таки в ней уступит.
После этого я начал болеть за то, чтобы больше никто не забил. Мне было от этого немножечко стыдно, тем более что этот единственный гол случился с пенальти. Кстати, если по первости 11-метровый показался мне легковесным, о чем я и написал в своем Telegram-канале (по ходу матча не было ни одного четкого повтора, который показал бы контакт в ногах), то следующим утром в канале коллеги Дмитрия Шнякина в замедленном повторе увидел, как Фаринья наступил Тамерлану Мусаеву на ахилл. Случайно, по неосторожности — но отсутствие намерений не освобождает от ответственности. Это безусловный, а никакой не легковесный пенальти. Более того, Карасеву отдельный респект за то, что разглядел этот фол сразу, без ВАР.
Так вот, едва я успел включить в голове этот антифутбольный режим — а как еще можно расценить пожелание, чтобы никто больше не забил? — как Даниил Круговой вырезал шедевральный навес «шведой» на голову Матвея Кисляка.
Ну и как таким не восхититься и не плюнуть на несбывшийся прогноз? После этого, правда, захотелось, чтобы «Пари НН» мячик успел отыграть, и я угадал хоть разность мячей — и был ведь близок. Олакунле Олусегун пробил тоже головой чуть выше «девятки»…
А юбиляра Фабио Челестини, которому в день матча исполнилось 50 лет, армейцы не расстроили. Я впервые оценил его как личность в начале августа в Санкт-Петербурге после ничьей с «Зенитом», о чем и написал в «СЭ». Итало-швейцарец при ближайшем рассмотрении показался мне человеком цельным, общительным, харизматичным, совершенно невысокомерным, умеющим и с прессой убедительно разговаривать, и способным донести свои идеи игрокам. Последующие месяцы подтверждают, что тут я не ошибся, иначе после шоковой, совершенно неожиданной для команды смены тренера он едва ли был бы способен удержать ситуацию под контролем. А Челестини не просто удержал, а лидирует на сегодня в чемпионате.
Прогресса у «Динамо» нет. Но прощаться с Карпиным, не дав ему отработать сезон, — глупо
Иная ситуация у Валерия Карпина в «Динамо». Они начинали в своих клубах плюс-минус в одно время, но если Челестини уже удалось выстроить в ЦСКА свой весьма отличный от Марко Николича футбол, то у бело-голубых что-то пошло не так. Со схожими возможностями — восьмое место, поражений больше, чем побед…
Вот и вчера — нулевая ничья в Казани. В ней мне больше всего понравился… 28-летний судья Инал Танашев. Он отработал уверенно, спокойно, без лишних свистков и выпячивания себя. Не было ни одного решения, которое может вызвать скандал. Вторая желтая карточка Константину Нижегородову — по делу. Ни на секунду не выпустил нить игры из рук, несмотря на юный для арбитра возраст.
Удаление Нижегородова (до того, в конце первого тайма, красивейшим образом в акробатическом прыжке спасшего «Рубин» от верного гола) ничуть «Динамо» не помогло. При 11 на 11 до перерыва оно играло гораздо лучше. Правда, прямо перед красной карточкой у Казани было три опасных подхода подряд, так что неловкость защитника рубанула под корень и так отсутствовавшую в этот день атаку хозяев (xG — дикие, тем более для своего поля, 0,07).
А у «Динамо» в большинстве — ноль явных голевых моментов. И хоть оно играло поинтереснее соперника, смотреть все это было довольно тошно. Матч двух середняков. Хотя вроде бы — Мирлинд Даку против Константина Тюкавина, Далер Кузяев против Бителло… И теперь, заметьте, Карпин с первых минут поставил Ульви Бабаева, которому после кубкового хет-трика не дал ни минуты в Санкт-Петербурге. И пару передач, имевших хороший шанс стать голевыми, он отдал. Так зачем надо было его «прибивать» в момент максимального куража?
В любом случае не соглашусь с теми горячими головами, которые уже сейчас начинают говорить об отставке Карпина. Мне в принципе кажутся глупыми подобные шаги по отношению к тренеру, который пришел в команду менее полугода назад. Да, пока прогресса не видно, и это не может не огорчать — и абсолютно справедливо — поклонников бело-голубых. Но в любом случае «Динамо» уже едва ли может принципиально сдвинуться в таблице хоть вверх, хоть вниз, то есть быстрого эффекта смена тренера дать не может. А проведенная долгая зимняя предсезонка с последующей весенней частью первенства расставит все точки над i. Если и тогда очевидных признаков построения команды не будет — летом с Карпиным наверняка попрощаются. Но делать это зимой, по мне, не имеет вообще никакого смысла.