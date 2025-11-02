«Зенит» разогнался. «Локо» и Батраков в Питере были плохи, но не стоит унывать: «Краснодар» там весной вообще разгромили

После этого я начал болеть за то, чтобы больше никто не забил. Мне было от этого немножечко стыдно, тем более что этот единственный гол случился с пенальти. Кстати, если по первости 11-метровый показался мне легковесным, о чем я и написал в своем Telegram-канале (по ходу матча не было ни одного четкого повтора, который показал бы контакт в ногах), то следующим утром в канале коллеги Дмитрия Шнякина в замедленном повторе увидел, как Фаринья наступил Тамерлану Мусаеву на ахилл. Случайно, по неосторожности — но отсутствие намерений не освобождает от ответственности. Это безусловный, а никакой не легковесный пенальти. Более того, Карасеву отдельный респект за то, что разглядел этот фол сразу, без ВАР.