Орлов о Мостовом: «Мальчики, видимо, не знали, кого хотели похитить»

Как можно не любить игроков своей команды?! Да они, наверное, и не знали, кого похищают, на кого нападают. С другой стороны, кто-то же их навел, так? Хорошо, что обошлось и Андрея эта история не выбила из колеи. После инцидента он отличился уже во втором поединке кряду!