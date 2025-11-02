Формула российского футбола. Дискуссия о новом формате лимита на легионеров

В вопросе о лимите на легионеров в РПЛ, кажется, приближается час Х. Логичным видится, что если не финальное, то конструктивное обсуждение темы может состояться в Самаре на стартующем 5 ноября форуме «Россия — спортивная держава». Участники — Министерство спорта РФ, за которым по закону «О физической культуре и спорте» закреплено право определять ограничения по числу иностранцев, и РФС, знающий ситуацию в футболе изнутри.
В последнее время министр Михаил Дегтярев часто обращается к этой теме, называя ориентир: к 2028 году у клубов РПЛ должно быть не более 10 легионеров в заявке, и не более пяти из них могут одновременно находиться на поле. Напомним, что сейчас куда более мягкие правила: 13+8.
«Лимит на иностранных игроков — это ключевой инструмент Минспорта наравне с подготовкой тренеров, — приводит слова Дегтярева издание “КоммерсантЪ”. — Наше видение: к 2028 году прийти к параметрам не более десяти иностранных игроков в заявке команды и пяти на поле. Все остальные аспекты отрегулирует футбольное сообщество в лице РФС и лиг».
Минспорт говорит о росте игрового времени легионеров
Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев, по словам Дегтярева, в РПЛ стало слишком много, и доля их игрового времени постоянно растет. Министр приводит такую статистику: в сезоне-2024/25 на легионеров выпало 44 процента игрового времени, в сезоне-2023/24 — 39, а годом ранее — 29. В отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60 процентов, утверждает Дегтярев. Всего в Премьер-лиге задействовано 177 легионеров и 285 россиян, а в последние три сезона, по мнению сторонников реформы, наблюдается тревожная тенденция: количество российских футболистов на поле планомерно снижалось — с 70 процентов до 60. И если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо, уверены в Минспорте.
При этом в ведомстве говорят, что при нынешнем раскладе сил в РПЛ изменение формулы скажется лишь на четырех командах — мол, действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров.
Можно предположить, что речь идет прежде всего о «Краснодаре», «Зените» (по 13 легионеров в заявках, все уже выходили на поле в этом чемпионате), «Спартаке» (12) и «Ахмате» (12, 1 иностранец не был задействован в матчах РПЛ), хотя и ЦСКА (11) совсем рядом. Кстати, на другом полюсе — «Ростов» (8/3), «Сочи» (8/1), «Крылья Советов» (7) и «Локомотив» (всего 4).
Больше рабочих мест для молодых российских талантов
«Финансовая сторона еще красноречивее, — министр затронул и такой аспект. — Летом (2025 года. — Прим. “СЭ”) клубы потратили на приобретение легионеров более 13 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска. По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 миллиарда рублей, и 70 процентов этих денег ушли иностранцам».
Исходя из такой логики, легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени. При этом у ряда топ-клубов в качестве основных спонсоров выступают госкомпании. В связи с этим очевидно, что у Дегтярева и сторонников ужесточения лимита возникает вопрос: чьи интересы должно поддерживать государство — российских футболистов или трансферного рынка?
В своих публичных выступлениях министр напоминал, что еще в 2017 году президент России Владимир Путин дал поручение сократить госфинансирование профессионального спорта. Это в том числе подразумевает развитие собственных талантов: Минспорт считает, что сейчас нужны не легионеры среднего уровня, не пригодившиеся в европейских топ-лигах, а сильные мастера, которые реально могли бы поднять уровень нашего футбола. Но главное, что отмечают выступающие за введение новых правил по лимиту, — появится больше мест для молодых российских талантов, которые в идеале должны составлять основу всех клубов. А ужесточение правил заявки иностранцев заставит за три года провести качественную селекцию на внутреннем рынке, подготовить юных россиян для выступлений в основных составах. Что, по мнению Дегтярева, станет важной инвестицией в детско-юношеский спорт и будущее сборной страны.
Министерство регулирует только лимит. В остальном готово слушать футбольное сообщество
При этом министр не оспаривает главенствующую роль РФС в футбольных процессах страны.
«Регулирующее воздействие государства по закону о спорте может быть частью установления лимита. Проект приказа лежит у меня на столе уже три месяца, я специально сам родил эту дискуссию, — говорил Дегтярев в начале сентября “СЭ” в ходе саммита ВЭФ. — Лимит — единственный инструмент влияния государства в профессиональном футболе. Все остальное должно быть отдано РФС. После регулирующих действий со стороны государства должны последовать действия внутри футбола. Приводил их в пример — потолок зарплат. Если договорятся клубы, мы примем. Если клубы договорятся о налоге на легионеров для детско-юношеского футбола — ради бога. Министерство спорта никаких потолков, налогов и штрафов вводить не собирается. У нас есть только одна возможность регулировать — это лимит. В остальном будем внимательно слушать футбольное сообщество».
Тогда же Дегтярев затронул еще одну важную тему: создание фонда развития детско-юношеского футбола за счет отчислений за приобретение легионеров — своеобразный налог на иностранцев.
«В некоторых странах такое есть. Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого-то иностранца, то пожалуйста. Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить в фонд развития детей в российском футболе», — предложил министр.
В целом мотивация Минспорта понятна. О том, что в условиях международной изоляции самое время заняться развитием детско-юношеского футбола в стране, сделать ставку на местных воспитанников, не думал и не говорил только ленивый. Результаты гораздо меньше давят — можно без оглядки на еврокубки и сборную вложиться в прогресс российских футболистов, простимулировать клубы к этому.
***
Правда, свои аргументы есть и у клубов с РФС. И они тоже звучат логично. Сформулируем восемь основных доводов футбольной отрасли против нового формата лимита.
Рекордное игровое время молодых российских футболистов
Как известно, есть ложь, наглая ложь и статистика. Другими словами, вопрос в том, какую взять выборку и как ее интерпретировать. Скажем, за последние три сезона РПЛ молодые игроки (не старше 21 года) с российскими паспортами проводят на поле в среднем чуть больше 55 минут за матч — это рекордные показатели в XXI веке. Или, например, такой факт: в нынешнем сезоне на поле появились 234 отечественных футболиста и 149 легионеров, а доля игрового времени россиян составила 56 процентов (еще 3 — доля нелегионеров, то есть натурализованных иностранцев с гражданством РФ, а также казахстанцев, белорусов и армян, не подпадающих под лимит, 41 процент — у легионеров). Такие же показатели наблюдались и в сезоне-2017/18, когда действовал довольно жесткий лимит «6+5», а Россия заняла рекордную для себя четвертую строчку в клубном рейтинге УЕФА. Получается, ослабление ограничений не привело к увеличению числа легионеров.
Сильные иностранцы повышают уровень российских футболистов
Очевидно, что уменьшение числа легионеров приведет к просадке уровня РПЛ. Мы просто не найдем в данный момент столько качественных российских футболистов, чтобы они полноценно заместили уехавших иностранцев. Гранды выкупят лучших у середняков и аутсайдеров, а тем придется подтягивать ребят из ФНЛ. Пойдет это на пользу перспективной молодежи? Есть сомнения. Тот же Кисляк здорово прибавил рядом с опытнейшим мастером Пьяничем. Приехал бы босниец в ЦСКА при более жестком лимите? Не факт. Да и в любом случае в чемпионате более низкого уровня прогрессировать сложнее. Нынешний формат позволил только за последние пару лет раскрыться (или как минимум сделать на это заявку) Батракову, Кисляку, Кириллу Глебову, Ракову, Лукину, Расулову, Пестрякову, Игнатенко и другим.
Клубы выгодно продают легионеров
И снова к вопросу статистики. Потраченные летом 13 миллиардов рублей, о которых говорил Дегтярев, — это на всех футболистов, включая внутренние трансферы, когда деньги остались в стране. На покупки из-за рубежа расходы — 9 миллиардов. Но ведь, кроме приобретений, есть и продажи за границу, а доходы от них составили более 4 миллиардов рублей. При этом год назад разница была еще меньше: покупки на 6 миллиардов, продажи — на те же 4. А летом 2023-го при том же формате лимита продажи — 9 миллиардов — вообще значительно превысили покупки — 6 миллиардов. Так что это улица с двусторонним движением. Наши самые рачительные клубы научились успешно реализовывать права на футболистов, пополняя свою казну. Эти средства можно в том числе направлять на работу академий.
У многих топ-клубов есть костяк из российских футболистов
В тройке лидеров РПЛ сейчас идут «Локомотив», где на поле стабильно выходит восемь-девять россиян, а также ЦСКА, лидеры которого — Акинфеев, Дивеев, Обляков, Кисляк, Круговой и Кирилл Глебов. Да и Мусаев с Лукиным получают не так уж мало времени. То есть конкуренция со стороны иностранцев не помеха для доморощенных игроков.
Количество доморощенных дебютантов РПЛ достигло рекордного максимума
Возвращаемся к статистике. По ней, тренеры даже в топ-клубах значительно больше доверяют молодым футболистам, чем раньше. Средний возраст игрока-дебютанта за последние восемь сезонов сократился с 20 до 19 лет.
Часто критикуют «Зенит» за недостаток внимания к своей молодежи, но 30 выпускников академии питерцев сейчас выступают за разные команды РПЛ. Если говорить об уровне, то Кисляк и Пиняев вошли в тройку самых перспективных футболистов Восточной Европы до 21 года.
Рост игрового времени молодых футболистов стимулируется созданием вторых команд: 310 игроков из них были отданы в аренду минимум на полгода в ФНЛ, РПЛ или за рубеж. Более того, клубы могут дополнительно зарабатывать на трансферах своей молодежи — около 20 процентов выпускников академий уходят за трансферные выплаты.
Зрительский интерес
Средняя посещаемость в сезоне-2025/26 выросла на 15,3 процента по сравнению с прошлым и составляет 13 961 зритель. Была явная просадка из-за ковида, а потом введения паспорта болельщика, но постепенно зрители возвращаются на трибуны, что не может не радовать. И чем выше будет уровень лиги, чем более зрелищными матчи, тем охотнее люди станут заполнять стадионы. При этом повышение зрительского интереса — не только потребность лиги, но еще и ключевой принцип программы наследия ЧМ-2018.
Наличие иностранных игроков — связь с мировой индустрией футбола
В условиях политики отмены и наложенных ограничений сохранять связь с зарубежным футболом становится еще важнее. Футболистам полезно проводить международные встречи — как клубные с тем же «Сьоном», «Црвеной Звездой», «Партизаном», «Фенербахче»
Взаимодействие идет в обе стороны. Выше отмечалось, что клубы успешно продают за рубеж, как прошедшим летом Карраскаля за 12 миллионов, Файзуллаева — за 7. Пару лет назад была сделка вообще на 60 миллионов — когда Малком отправился в Саудовскую Аравию. Есть примеры и с нашими футболистами: Сафонова «ПСЖ» купил за 20 миллионов евро, а Захаряна — «Реал Сосьедад» за 13.
Новый лимит грозит финансовыми потерями
Клубам придется оперативно пересматривать стратегию по использованию легионеров. У многих из иностранцев долгосрочные контракты. Как с ними поступать? Продавать по сниженным ценам из-за дефицита времени? Разрывать соглашения с выплатой компенсаций? Это прямые потери, но есть и косвенные, которые могут оказаться еще существеннее. Из-за новых ограничений чемпионат потеряет в зрелищности, что отразится на желании сотрудничать с клубами спонсоров, которым в лиге нужны звезды, яркое зрелище. Как следствие: снижение посещаемости и ТВ-рейтингов, стоимости рекламных контрактов, уменьшение коммерческих доходов команд РПЛ.
***
Экспертному футбольному сообществу явно есть что обсудить с Минспортом. Министерству — что взвесить и обдумать перед принятием финального решения. Именно футбольной отрасли жить по новым правилам, и хотелось бы, чтобы логичное желание развития россиян не ухудшило реальные возможности для прогресса нашей молодежи, не снизило резко уровень РПЛ, ее посещаемость и коммерческую привлекательность.
Но главное — этот разговор должен быть честным и совместным. Потому что речь идет не просто о цифрах, лимитах и процентах игрового времени. Речь — о будущем российского футбола. О том, будет ли он по-прежнему конкурентным и зрелищным.