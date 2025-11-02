Формула российского футбола. Дискуссия о новом формате лимита на легионеров

Как известно, есть ложь, наглая ложь и статистика. Другими словами, вопрос в том, какую взять выборку и как ее интерпретировать. Скажем, за последние три сезона РПЛ молодые игроки (не старше 21 года) с российскими паспортами проводят на поле в среднем чуть больше 55 минут за матч — это рекордные показатели в XXI веке. Или, например, такой факт: в нынешнем сезоне на поле появились 234 отечественных футболиста и 149 легионеров, а доля игрового времени россиян составила 56 процентов (еще 3 — доля нелегионеров, то есть натурализованных иностранцев с гражданством РФ, а также казахстанцев, белорусов и армян, не подпадающих под лимит, 41 процент — у легионеров). Такие же показатели наблюдались и в сезоне-2017/18, когда действовал довольно жесткий лимит «6+5», а Россия заняла рекордную для себя четвертую строчку в клубном рейтинге УЕФА. Получается, ослабление ограничений не привело к увеличению числа легионеров.