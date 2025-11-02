Ричмонд
«Оренбург» впервые с августа победил в РПЛ

«Оренбург» обыграл «Сочи» со счетом 3:1. Победным для хозяев стал автогол Игнатова.

Источник: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

«Оренбург» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ), победив в 14-м туре «Сочи» со счетом 3:1.

У хозяев поля забили Эмирджан Гюрлюк (9-я минута) и Хорди Томпсон (62). Еще один мяч на 37-й минуте влетел в ворота «Сочи» от их игрока Михаила Игнатова. В начале второго тайма у «Оренбурга» не засчитали гол Гедеона Гузины из-за офсайда.

У гостей забил Франсуа Камано (40).

«Оренбург» выиграл первый матч в РПЛ с 17 августа (с «Акроном» — 2:1) и занимает 14-е место в таблице с 11 очками.

У «Сочи» 8 очков и 15-е место.

В 15-м туре «Оренбург» 9 ноября сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Сочи» 8 ноября примет «Ростов».

Оренбург
3:1
Первый тайм: 2:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Игорь Осинькин
Голы
Оренбург
Эмирджан Гюрлюк
(Хорди Томпсон)
10′
Михаил Игнатов
37′
Хорди Томпсон
62′
Сочи
Франсуа Камано
(Дмитрий Васильев)
41′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
44
Анри Чичинадзе
16′
4
Данила Хотулев
77′
33
Ираклий Квеквескири
90+3′
16
Хорди Томпсон
85′
9
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
78′
8
Владислав Камилов
20
Дмитрий Рыбчинский
79′
29
Владан Бубанья
30
Гедеон Гузина
83′
2
Станислав Поройков
37
Ду Кейрос
78′
11
Степан Оганесян
Сочи
99
Юрий Дюпин
27
Кирилл Заика
28
Руслан Магаль
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
86′
29
Роман Ежов
22′
75′
19
Александр Коваленко
7
Антон Зиньковский
75′
18
Артем Корнеев
20
Дмитрий Васильев
75′
59
Руслан Барт
8
Михаил Игнатов
90′
17
Артем Макарчук
45
Франсуа Камано
90′
9
Захар Федоров
Статистика
Оренбург
Сочи
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
6
3
Угловые
1
1
Фолы
20
16
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
