Капитан сборной Казахстана сделал заявление после громкой победы в РПЛ

Казахстанец вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Для него это был 14-й поединок за клуб в нынешнем сезоне, в которых он отметился одним голом.
«У нас была двойная мотивация выиграть, потому что в начале сезона мы сами упустили матчи, теряли очки. Пацаны выложились на все 100%. “Локомотив” — хорошая команда, там играют практически все русские, большое им уважение. Мы знаем, что их сильными сторонами являются быстрые атаки и передачи, было тяжело. Рад лично, потому что не пропустили гол», — сказал Алип в эфире «Матч ТВ».
После этой победы «Зенит» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице, а «Локомотив» с 27 очками идёт четвёртым.
В следующем туре, 9 ноября, «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а «Локомотив» примет «Оренбург».