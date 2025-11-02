Капитан сборной Казахстана сделал заявление после громкой победы в РПЛ

«У нас была двойная мотивация выиграть, потому что в начале сезона мы сами упустили матчи, теряли очки. Пацаны выложились на все 100%. “Локомотив” — хорошая команда, там играют практически все русские, большое им уважение. Мы знаем, что их сильными сторонами являются быстрые атаки и передачи, было тяжело. Рад лично, потому что не пропустили гол», — сказал Алип в эфире «Матч ТВ».