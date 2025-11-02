Ричмонд
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Интер
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.31
П2
1.36
Футбол. Испания
16:00
Леванте
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.49
П2
2.50
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.75
П2
5.80
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.37
П2
4.70
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.41
П2
1.62
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
2.98
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.60
П2
2.75
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.65
П2
2.97
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.11
П2
3.29
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.67
П2
6.34
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.62
П2
9.25
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.80
П2
4.90
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.05
П2
6.36
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.63
П2
3.75
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.94
П2
2.37
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.05
П2
2.17
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.80
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.46
П2
2.29
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.44
П2
6.14
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Капитан сборной Казахстана сделал заявление после громкой победы в РПЛ

Капитан сборной Казахстана и защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался после победы над «Локомотивом» в матче 14‑го тура РПЛ, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Зенит"

Казахстанец вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Для него это был 14-й поединок за клуб в нынешнем сезоне, в которых он отметился одним голом.

«У нас была двойная мотивация выиграть, потому что в начале сезона мы сами упустили матчи, теряли очки. Пацаны выложились на все 100%. “Локомотив” — хорошая команда, там играют практически все русские, большое им уважение. Мы знаем, что их сильными сторонами являются быстрые атаки и передачи, было тяжело. Рад лично, потому что не пропустили гол», — сказал Алип в эфире «Матч ТВ».

После этой победы «Зенит» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице, а «Локомотив» с 27 очками идёт четвёртым.

В следующем туре, 9 ноября, «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а «Локомотив» примет «Оренбург».