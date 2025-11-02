10 минут — столько ВАР потратил на просмотр гола «Ростова» и в итоге отменил его. Это чудовищно много

Самый резонансный эпизод встречи произошел на 82-й минуте: после подачи со штрафного отличился нападающий «Ростова» Егор Голенков. На первый взгляд, эпизод не казался противоречивым — явный офсайд. На картинке с трансляции было видно, что при подаче принимавший мяч Умар Сако находился за линией защитников. Однако из-за скопления футболистов видеоарбитр Алексей Сухой и его ассистент Ранэль Зияков детально изучали эпизод до 90+2-й минуты.