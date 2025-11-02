Ричмонд
10 минут — столько ВАР потратил на просмотр гола «Ростова» и в итоге отменил его. Это чудовищно много

«Изучали ракурсы», — рассказали в РФС.

Источник: Спорт-Экспресс

Зрители матча 14-го тура РПЛ «Ростов» — «Акрон» (0:1) стали свидетелями невероятно долгой паузы из-за изучения повтора гола желто-синих видеоарбитрами.

Счет в матче открыл форвард «Акрона» Беншимол, реализовав пенальти. В концовке встречи «Ростов» сумел сравнять усилиями Егора Голенкова, однако после длительного видеопросмотра гол был аннулирован. Уже в компенсированное время хозяева забили снова, но и этот мяч не засчитали — из-за офсайда.

Как это было

Первое вмешательство видеоарбитров произошло на 78-й минуте, когда после контакта Роналдо с игроком «Акрона» судья при помощи ВАР назначил пенальти. За это нарушение полузащитник «Ростова» получил вторую желтую карточку и был удален.

Самый резонансный эпизод встречи произошел на 82-й минуте: после подачи со штрафного отличился нападающий «Ростова» Егор Голенков. На первый взгляд, эпизод не казался противоречивым — явный офсайд. На картинке с трансляции было видно, что при подаче принимавший мяч Умар Сако находился за линией защитников. Однако из-за скопления футболистов видеоарбитр Алексей Сухой и его ассистент Ранэль Зияков детально изучали эпизод до 90+2-й минуты.

В итоге главный судья встречи Ян Бобровский объявил: «После видеопросмотра определено: Сако — положение “вне игры”. Гол отменен».

Хозяева не сбавили оборотов — сразу после возобновления встречи вновь прижали соперника и забили на 12-й добавленной минуте. Однако арбитр отменил и этот гол, ВАР увидел положение «вне игры» у Давида Семенчука. Эпизод оказался куда проще предыдущего, на его просмотр потратили всего пару минут.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 14, 1.11.2025, 20:15
Ростов
0
Акрон
1

Победа позволила «Акрону» набрать 15 очков и подняться на 10-е место в турнирной таблице. У «Ростова» столько же, но команда располагается строкой ниже.

Почему так долго?

В РФС объяснили, что продолжительность проверки была связана со сложностью эпизода: «Видеоарбитры изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Оценка ситуации с правильным стоп-кадром была сложнее и требовала больше времени», — приводит слова пресс-службы футбольного союза ТАСС.

В Ростове затягивают не впервые

Подобные ситуации на «Ростов Арене» уже случались. В 2020 году в матче РПЛ «Ростов» — «Краснодар» игра затянулась более чем на 110 минут — ВАР тогда анализировал несколько спорных эпизодов, включая один в добавленное время, который занял около восьми минут.

Долгие паузы из-за видеопросмотров неизбежны, однако они заметно влияют не только на эмоции болельщиков, но и на физическое состояние игроков.

После матча защитник «Ростова» Виктор Мелехин признался: «Ничего не понял — просто стоял и ждал 10 минут».

А его партнер Илья Вахания добавил с иронией: «За 10−15 минут я могу проснуться, в душ сходить и быть готовым к тренировке… А линию еще чертим».

Егор Сергеев