Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
7.80
П2
15.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.55
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
1
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
4.55
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
1
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.28
П2
15.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.02
П2
8.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
2.01
X
2.85
П2
5.53
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
2
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.50
П2
27.00
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.10
П2
2.05
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.60
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.11
П2
3.75
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.44
П2
2.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.43
П2
6.03
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Неизвестные разбили стекло автобуса с игроками «Спартака» в Краснодаре

У автобуса, на котором футболисты «Спартака» ехали на гостевой матч с «Краснодаром», разбили стекло, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал», — сообщили в пресс-службе клуба.

Агентство опубликовало фотографию разбитого стекла на клубном автобусе «Краснодара».

«Спартак» уведомил об инциденте делегата матча.

«Спартак» в воскресенье проведет матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», начало в 19:30 мск.

Кубанская команда уступает одно очко лидирующему в таблице ЦСКА, который сыграл на матч больше. «Спартак» — шестой.

