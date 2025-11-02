Неизвестные разбили стекло автобуса с игроками «Спартака» в Краснодаре

«Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал», — сообщили в пресс-службе клуба.
Агентство опубликовало фотографию разбитого стекла на клубном автобусе «Краснодара».
«Спартак» уведомил об инциденте делегата матча.
«Спартак» в воскресенье проведет матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», начало в 19:30 мск.
Кубанская команда уступает одно очко лидирующему в таблице ЦСКА, который сыграл на матч больше. «Спартак» — шестой.