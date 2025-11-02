Ричмонд
Генич назвал идиотским удаление нападающего «Ахмата» в матче с «Балтикой»

Комментатор Константин Генич резко раскритиковал удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики» в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Максимально идиотское удаление», — заявил Генич.

На 9-й минуте Максим Петров открыл счет, пробив в левый нижний угол после быстрого аута. Во втором тайме Сергей Пряхин удвоил преимущество, головой замкнув передачу Петрова. Исход матча предопределила красная карточка Георгия Мелкадзе, полученная на 60-й минуте за за грубый фол против Ираклия Манелова.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу калининградской «Балтики». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев принял участие в голевой атаке своей команды в этом матче.

«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на три балла отстает от лидирующего ЦСКА. «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимают девятую строчку.

Балтика
2:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Станислав Черчесов
Голы
Балтика
Максим Петров
(Брайан Александр Хиль)
9′
Сергей Пряхин
(Максим Петров)
51′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
25
Александр Филин
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
50′
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
70′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
16′
62′
90
Чиносо Оффор
5
Айман Мурид
45′
81′
13
Диего Луна
26
Иван Беликов
41′
81′
40
Дмитрий Никитин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
59′
90
Усман Ндонг
67′
75
Надер Гандри
61′
81
Максим Сидоров
46′
4
Турпал-Али Ибишев
7
Лечи Садулаев
75′
9
Брайан Мансилья
42
Мануэль Келиано
28′
37
Папа Амади Гадио
11
Силва Лима Исмаэл
35′
62′
99
Анас Эль-Махрауи
75′
70
Абакар Гаджиев
85′
Статистика
Балтика
Ахмат
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
11
Удары в створ
6
2
Угловые
3
3
Фолы
19
16
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти