Генич назвал идиотским удаление нападающего «Ахмата» в матче с «Балтикой»

«Максимально идиотское удаление», — заявил Генич.
На 9-й минуте Максим Петров открыл счет, пробив в левый нижний угол после быстрого аута. Во втором тайме Сергей Пряхин удвоил преимущество, головой замкнув передачу Петрова. Исход матча предопределила красная карточка Георгия Мелкадзе, полученная на 60-й минуте за за грубый фол против Ираклия Манелова.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу калининградской «Балтики». Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев принял участие в голевой атаке своей команды в этом матче.
«Балтика» после 14 туров набрала 27 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева на три балла отстает от лидирующего ЦСКА. «Ахмат» не побеждает на протяжении шести матчей во всех турнирах и с 16 баллами занимают девятую строчку.
Андрей Талалаев
Станислав Черчесов
Максим Петров
(Брайан Александр Хиль)
9′
Сергей Пряхин
(Максим Петров)
51′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
25
Александр Филин
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
50′
62′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
70′
14
Стефан Ковач
19
Сергей Пряхин
16′
62′
90
Чиносо Оффор
5
Айман Мурид
45′
81′
13
Диего Луна
26
Иван Беликов
41′
81′
40
Дмитрий Никитин
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
17
Эгаш Касинтура
77
Георгий Мелкадзе
59′
90
Усман Ндонг
67′
75
Надер Гандри
61′
81
Максим Сидоров
46′
4
Турпал-Али Ибишев
7
Лечи Садулаев
75′
9
Брайан Мансилья
42
Мануэль Келиано
28′
37
Папа Амади Гадио
11
Силва Лима Исмаэл
35′
62′
99
Анас Эль-Махрауи
75′
70
Абакар Гаджиев
85′
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти