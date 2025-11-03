«Спартак» провалился из-за очередного эксперимента Станковича: когда у руководства кончится терпение?

Станкович приучил «Спартак» к экспериментам, поэтому с «Краснодаром» фанаты ждали, что тренер придумает в этот раз.
Со схемой Станкович хитрить не стал (вышел с классическими 4−4−3), зато оставил на скамейке одну из главных звезд команды — бразильца Маркиньоса.
Станкович снова ошибся с составом. Признал свою неправоту в перерыве
Слева в обороне Станкович выпустил молодого вингера Дмитриева, а над ним вместо Маркиньоса Барко — центрального полузащитника, который не играет на фланге. В центре же расположилась троица Умяров — Мартинс — Жедсон.
Большую часть первого тайма «Спартак» отбивался, а на перерыв ушел, проигрывая 0:1. При этом мог пропустить больше: «Спартак» прижался и почти не атаковал. Барко на левом фланге ожидаемо растворился, весь первый тайм почти не касаясь мяча.
Задумка Станковича выглядела странно с самого начала. Во-первых, Барко ни в коем случае не фланговый игрок — там ему не хватает ни скорости, ни атлетизма. При этом Станкович уже не раз пытается запихнуть Барко на бровку — делал так в матче с «Динамо».
Во-вторых, даже с учетом, что Барко играл ложного вингера, смещаясь в центр и отдавая бровку Дмитриеву, идея — странная. Она могла сработать, если бы «Спартак» владел территориальным преимуществом и атаковал позиционно.
Но очевидно, что «Краснодар» на своем поле будет играть первым номером — в таких условиях классический скоростной вингер вроде Маркиньоса намного полезнее. Он может и выбежать в скоростную контратаку, и помочь защитнику в обороне.
При позиционных атаках Барко смещался в центр. Но таких атак у «Спартака» почти не было.
В-третьих, фанатичная страсть Станковича размещать всех лучших центральных полузащитников на поле приводит ко все более экзотичным экспериментам. Серб не может выбрать основную пару из троицы Мартинс — Барко — Жедсон, поэтому ломает схему, лишь бы уместить всех на поле. Но забывает, что это не футбольный менеджер, а на поле выходят не фамилии, а игроки, каждый из которых реализует определенную функцию.
Барко подвел «Спартак» в концовке — подарил «Краснодару» гол
Вера Станковича в звезд привела к тому, что он упорно выпускает поле четыре центральных полузащитника. Хотя такая тактика изначально порочна: из-за нее они либо дублируют друг друга (Жедсон и Барко), либо выходят на незнакомых позициях, где играют ниже своих возможностей.
Станкович почти всегда признает заменами провал своих экспериментов. Так случилось и против «Краснодара»: в перерыве выпустил Маркиньоса вместо Мартинса, вернув в центр поля Барко.
Но «Спартаку» это не помогло — именно аргентинец привез второй гол, отдав мяч чужому прямо возле своей штрафной. Схватился за голову, но отрабатывать в защиту не побежал — наблюдал, как «Краснодар» забивает:
Барко исправился в концовке, отдав голевую на вышедшего на замену Ливая Гарсию. Но этот гол не спас «Спартак» от поражения:
В концовке «Спартак» давил и пытался вырвать ничью, но едва ли это добавит оптимизма фанатам москвичей. «Спартак» при Станковиче продолжает лихорадить, а хорошие отрезки игроки показывают вопреки, а не с помощью тренерских идей. Кажется, Станкович своими экспериментами только вредит «Спартаку» — и удивительно, что сам этого не признает.
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Александр Черников
(Джон Кордоба)
18′
Джон Кордоба
59′
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
90′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
84′
88′
3
Тормена
4
Диего Коста
74′
66
Дуглас Аугусту
90+5′
15
Лукас Оласа
81′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
81′
23
Гаэтан Перрен
7
Виктор Са
73′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
73′
88
Никита Кривцов
90+1′
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
83
Жедсон Фернандеш
83′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
39′
68
Руслан Литвинов
45′
97
Даниил Денисов
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
22′
46′
10
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
77
Тео Бонгонда
7
Пабло Солари
44′
67′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти