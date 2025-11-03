Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.11
П2
3.25
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.15
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.73
П2
1.69
Футбол. Первая лига
18:30
Факел
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.30
П2
4.30
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.12
П2
3.25
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.11
П2
3.26
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2

«Спартак» провалился из-за очередного эксперимента Станковича: когда у руководства кончится терпение?

Тяжелое поражение «Краснодару».

Источник: РИА "Новости"

Станкович приучил «Спартак» к экспериментам, поэтому с «Краснодаром» фанаты ждали, что тренер придумает в этот раз.

Со схемой Станкович хитрить не стал (вышел с классическими 4−4−3), зато оставил на скамейке одну из главных звезд команды — бразильца Маркиньоса.

Станкович снова ошибся с составом. Признал свою неправоту в перерыве

Слева в обороне Станкович выпустил молодого вингера Дмитриева, а над ним вместо Маркиньоса Барко — центрального полузащитника, который не играет на фланге. В центре же расположилась троица Умяров — Мартинс — Жедсон.

Источник: Кадр из трансляции

Большую часть первого тайма «Спартак» отбивался, а на перерыв ушел, проигрывая 0:1. При этом мог пропустить больше: «Спартак» прижался и почти не атаковал. Барко на левом фланге ожидаемо растворился, весь первый тайм почти не касаясь мяча.

Задумка Станковича выглядела странно с самого начала. Во-первых, Барко ни в коем случае не фланговый игрок — там ему не хватает ни скорости, ни атлетизма. При этом Станкович уже не раз пытается запихнуть Барко на бровку — делал так в матче с «Динамо».

Источник: Кадр из трансляции

Во-вторых, даже с учетом, что Барко играл ложного вингера, смещаясь в центр и отдавая бровку Дмитриеву, идея — странная. Она могла сработать, если бы «Спартак» владел территориальным преимуществом и атаковал позиционно.

Но очевидно, что «Краснодар» на своем поле будет играть первым номером — в таких условиях классический скоростной вингер вроде Маркиньоса намного полезнее. Он может и выбежать в скоростную контратаку, и помочь защитнику в обороне.

Источник: Кадр из трансляции

При позиционных атаках Барко смещался в центр. Но таких атак у «Спартака» почти не было.

В-третьих, фанатичная страсть Станковича размещать всех лучших центральных полузащитников на поле приводит ко все более экзотичным экспериментам. Серб не может выбрать основную пару из троицы Мартинс — Барко — Жедсон, поэтому ломает схему, лишь бы уместить всех на поле. Но забывает, что это не футбольный менеджер, а на поле выходят не фамилии, а игроки, каждый из которых реализует определенную функцию.

Барко подвел «Спартак» в концовке — подарил «Краснодару» гол

Вера Станковича в звезд привела к тому, что он упорно выпускает поле четыре центральных полузащитника. Хотя такая тактика изначально порочна: из-за нее они либо дублируют друг друга (Жедсон и Барко), либо выходят на незнакомых позициях, где играют ниже своих возможностей.

Станкович почти всегда признает заменами провал своих экспериментов. Так случилось и против «Краснодара»: в перерыве выпустил Маркиньоса вместо Мартинса, вернув в центр поля Барко.

Но «Спартаку» это не помогло — именно аргентинец привез второй гол, отдав мяч чужому прямо возле своей штрафной. Схватился за голову, но отрабатывать в защиту не побежал — наблюдал, как «Краснодар» забивает:

Барко исправился в концовке, отдав голевую на вышедшего на замену Ливая Гарсию. Но этот гол не спас «Спартак» от поражения:

В концовке «Спартак» давил и пытался вырвать ничью, но едва ли это добавит оптимизма фанатам москвичей. «Спартак» при Станковиче продолжает лихорадить, а хорошие отрезки игроки показывают вопреки, а не с помощью тренерских идей. Кажется, Станкович своими экспериментами только вредит «Спартаку» — и удивительно, что сам этого не признает.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Краснодар
Александр Черников
(Джон Кордоба)
18′
Джон Кордоба
59′
Спартак
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
84′
88′
3
Тормена
4
Диего Коста
74′
66
Дуглас Аугусту
90+5′
15
Лукас Оласа
81′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
81′
23
Гаэтан Перрен
7
Виктор Са
73′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
73′
88
Никита Кривцов
90+1′
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
83
Жедсон Фернандеш
83′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
39′
68
Руслан Литвинов
45′
97
Даниил Денисов
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
22′
46′
10
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
77
Тео Бонгонда
7
Пабло Солари
44′
67′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Краснодар
Спартак
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
4
Угловые
6
3
Фолы
24
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти