«Спартак» провалился из-за очередного эксперимента Станковича: когда у руководства кончится терпение?

В-третьих, фанатичная страсть Станковича размещать всех лучших центральных полузащитников на поле приводит ко все более экзотичным экспериментам. Серб не может выбрать основную пару из троицы Мартинс — Барко — Жедсон, поэтому ломает схему, лишь бы уместить всех на поле. Но забывает, что это не футбольный менеджер, а на поле выходят не фамилии, а игроки, каждый из которых реализует определенную функцию.