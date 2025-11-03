Тарас Бурлак: «В чемпионате есть хорошие легионеры, появляются молодые россияне»

В начале 2010-х годов футболист Тарас Бурлак был одним из самых талантливых российских центральных защитников. В 2011 году в 20 лет он ярко заиграл в московском «Локомотиве», быстро закрепившись в основе, дебютировав за национальную сборную России и сыграв в 2013 году за молодежную сборную на чемпионате Европы. В 2012 году его связка с другим молодым воспитанником клуба — Максимом Беляевым — казалась будущим нашего футбола.
Но вскоре оба потеряли место в составе и в 2013—2014 годах покинули родной клуб. Бурлак еще поиграл в РПЛ за казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и тульский «Арсенал», но без былых успехов. В 2022-м он завершил карьеру. В октябре принял участие в прощальном матче своего бывшего партнера по «Локо» и сборной Дениса Глушакова. В интервью «Известиям» Бурлак оценил карьеру экс-капитана «Спартака», объяснил, почему не закрепился на высоком уровне, и высказал свою версию одного из самых резонансных событий в истории «Локомотива» — увольнении в июне 2011 года главного тренера Юрия Красножана, которого, по слухам, тогдашний президент клуба Ольга Смородская обвинила в сдаче матча махачкалинскому «Анжи» (1:2).
«Нужно плотно тренироваться и отдаваться игре. Я к этому не готов»
— Вы в начале октября приняли участие в прощальном матче Дениса Глушакова. Что можете сказать о нем как о человеке и футболисте?
— Мы, можно сказать, начинали вместе. Он в 20 лет пришел в «Локомотив», я как раз в дубль клуба попал в 17. Денис Борисович жил в Сокольниках, я на Преображенке. И он всё время меня возил на тренировки. Мы вместе проходили эту ступень в карьере, играя за дубль. Понятно, что он чуть раньше заиграл, поскольку постарше меня. Но мы это всё вместе проходили. Я думаю, год-два ездили вместе на тренировки и с тренировок, пока у меня не появилась своя машина. Он всё время меня возил: дорога-то неблизкая до базы «Локомотива» в Баковке, час-два. Мы общались постоянно, он компанейский парень. А еще и футболист очень целеустремленный, работоспособный, с хорошим ударом. Молодец, что сделал такую карьеру. Показательно даже то, сколько пришло зрителей на его прощальный матч, хотя Глушаков по факту несколько лет не играет на высоком уровне — года два-три, наверное. И всё равно люди пришли, поддерживали — это о многом говорит. Он собрал на этот матч знакомых игроков из «Локомотива», «Спартака», и все откликнулись, хотя многие ребята занятые. Но с радостью приехали сыграть в прощальном матче. Понятно, что многим из нас было тяжело бегать по полу, поскольку долго не играем на профессиональном уровне, не тренируемся полноценно. И всё это для Дениса Борисовича.
— Как думаете, чем он теперь займется?
— С его целеустремленностью он еще 100% будет где-нибудь главным тренером. Я прямо в этом уверен. Знаю, что он хочет этого. Не говорю конкретно клуб, в котором он будет работать. Хотя знаю, какой он хочет возглавить, но здесь такая штука, что никто не может предсказать, что будет завтра. Но шансы у него есть. Думаю, он постепенно может прийти к этой работе.
— Вы ведь «Спартак» имеете в виду под клубом, который Глушаков хочет возглавить?
— Естественно «Спартак». Даже когда он был в «Локомотиве», то всегда говорил, что мечтает играть в «Спартаке». Я знал это. Конечно, он хочет теперь его возглавить как тренер.
— Не обидно такое отношение к вашему родному клубу?
— Слушайте, ну он и не воспитанник «Локо». Пришел в 20 лет, хорошо за нас отыграл несколько лет. И что-то плохого сказать про него абсолютно не могу. Вряд ли кто-то в «Локомотиве» может о нем плохо сказать, потому что он не клялся клубу в верности никогда. По крайней мере, в разговорах со мной говорил, что мечтает играть в «Спартаке». В итоге туда ушел, когда появилась возможность. И выиграл с ним чемпионство.
— Вы карьеру футболиста завершили в 2022 году. Чем сейчас занимаетесь?
— Тренируюсь в медиалиге в команде «Банка» у Сергея Ивановича Овчинникова, но не играю. Просто он меня просит потренироваться с ребятами. Езжу с детишками по регионам в качестве амбассадора РФС в рамках их программы «Футбол в школе». Плюс на телевидении появляюсь в качестве эксперта.
— Есть желание вернуться в профессиональный футбол в качестве тренера или функционера?
— Вообще нет. У меня двое детей, дочки — пять лет и три года. Спокойно занимаюсь ими. На остальное вообще нет времени. Только на те занятия, которые перечислил, но не на то, чтобы с головой погружаться опять в футбол.
— Наелись им?
— Ну да, в какой-то момент просто дошел до состояния, что вообще не желаю в нем быть. Тренируюсь, чтобы поддерживать форму. После прощального матча Глушакова ко мне подошел Сергей Овчинников и сказал: «Может быть, ты все-таки вырвешься в медиалигу?» Но не могу сказать, что мне прям хочется. Судя по уровню медиалиги, там нельзя вот так выйти налегке и побеждать. Нужно плотно тренироваться и отдаваться игре. Я к этому не готов. И не хочется смешить народ. Закончил, значит, закончил.
— Как получилось, что настолько наелись футболом, что закончили играть в 31 год и не хотите работать в нем?
— Сложно сказать. Может быть, из-за последних лет в карьере. Из-за того, как тяжело заканчивал в Самаре и Туле. Поэтому немножко такое… Понятно, что футбол смотрю, слежу за ним, но именно играть и работать в нем не хочется.
— Вне футбола хватает средств к существованию, чтобы самому спокойно жить и содержать семью с двумя детьми?
— Да, за счет поездок в студию экспертом на телевидении и мероприятий в РФС заработков хватает. Плюс осталось немало от того, что заработал, когда играл.
«Любой из нынешней лидирующей группы может взять золото»
— В первой половине 2012 года футбольная публика была в восторге от того, как в «Локомотиве» тогдашний главный тренер Жозе Коусейру выставлял в серьезных матчах пару центральных защитников Тарас Бурлак — Максим Беляев, вам обоим было чуть за 20 лет. Казалось, эта связка может быть надолго, но через полгода пришел Ведран Чорлука, и вы почти не играли больше с Максимом. Есть разочарование от того, что так получилось?
— Я вообще ни о чем не жалею. Как пошло у нас в карьере, так пошло. Конечно, мы с Максом могли надолго закрепиться тогда в основе. Но ничего не поделаешь уже. Это футбол. Могло быть лучше у нас в карьере, могло быть хуже. Так что о чем-то жалеть сейчас нет смысла.
— То, как сейчас в «Локомотиве» задействовано в основе много молодых российских футболистов, напоминает то, как Коусейру короткое время доверял вам с Беляевым?
— Нет, сейчас чуть-чуть по-другому. Сейчас гораздо больше молодых ребят. И большему количеству молодых доверяют. Я рад за них, конечно.
— При таком доверии вы с Беляевым могли закрепиться?
— Нет, нам и так доверяли. Но у нас случались ошибки, поэтому играли другие защитники. Всё более чем заслуженно. Не считаю, что не заиграл из-за какого-то недоверия.
— Как вам нынешний «Локомотив»?
— Нравится очень. В первую очередь потому, что молодые ребята, часть из которых свои воспитанники, много играют в основе. Приятно наблюдать за этим.
— Верите, что они могут выиграть чемпионат России в этом году?
— Сложно будет, но я верю. На длинной дистанции провалы бывают, но это у всех команд случается. Любой из нынешней лидирующей группы может взять золото, потому что стабильности ни у кого нет.
— Когда наши команды вернут в еврокубки, такой «Локомотив» может быть конкурентоспособен на международной арене?
— Сложно сказать. Потому что мы не видим наши клубы в сравнении с европейскими. Сборная России еще может себя проверить в товарищеских матчах. И вроде бы неплохо играет, но не всегда ей противостоят очень сильные соперники. Так что по ней тоже сложно давать оценки. Загадывать можно что угодно, но как будет в реальности, никто не знает. У нас в чемпионате есть хорошие легионеры, появляются молодые россияне. Но только время покажет, как они будут выглядеть в еврокубках.
«Естественно, никто нам не говорил, что надо матч с “Анжи” проигрывать»
— Наверно, самое загадочное событие в период твоего выступления в «Локомотиве» — отставка Юрия Красножана в июне 2011 года, когда команда с не самым звездным составом после 11 туров всего на одно очко отставала от первого места. Спустя столько лет есть понимание, почему его уволили?
— Нам ничего не объяснили. Был состав немножко другой выставлен на матч с «Анжи» (1:2), после которого его уволили. Но я так и не понял, почему случилась отставка. Даже не видел, что происходило в клубе в дни между тем матчем и увольнением. Я ведь тогда уезжал в сборную. Вернулся из нее, а Юрий Анатольевич уже отправлен в отставку.
— Какие эмоции тогда были от случившегося?
— Я о Красножане всегда был хорошего мнения. Я начал при нем постоянно играть в основе. Команда была у нас суперколлективом. А дальше нас просто взяли и поставили перед фактом, что будет новый тренер. Ничего толком не объяснили. Что там было, какое расследование касательно матча с «Анжи», я не знаю. Я в том матче вышел на замену на последние минут 15. В той встрече не играли 4−5 человек, которые до этого играли во всех играх. Но опять же, как будто другие люди в команде не хотят играть. Они тоже хотят пробиться в состав, и у них в матче с «Анжи» был шанс показать себя. Поэтому такая ротация перед игрой могла и сработать. Она не означала, что кто-то заранее хотел проиграть матч. Я точно так не могу сказать. А то, что кто-то там на установке перед игрой якобы сказал, что мы должны проиграть матч… Естественно, никто этого никогда не говорил.
— Я помню, что сторонники версии о сдаче того матча с «Анжи» в качестве одного из доводов приводили как раз то, что вы неожиданно оказались вне стартового состава.
— Ладно, хорош. Я четыре матча до этого сыграл. Что я, ключевой защитник, что ли? Ты говоришь так, как будто Ван Дейка из состава убрали. (Смеется.) Серьезно? Ну нет.
— А что? Ты был вполне ключевым защитником весной с начала того сезона.
— Я сыграл там 4−5 матчей до этого, но точно не был ключевым (на самом деле в предыдущих 10 турах чемпионата Бурлак полностью отыграл восемь матчей, в двух выходил на замену по ходу первого тайма. — «Известия»). Если и надо что-то обсуждать, то то, почему на тот матч убрали из состава Глушака, Сычева и Лоськова. Но точно не меня. По мне было просто решение тренера. Я молодой футболист, только начал играть в основе. Не поставили, значит, не поставили. Я спокойно относился к этому.
— Тогдашний президент «Локо» Ольга Смородская уже спустя несколько лет после своей отставки открыто обвинила Красножана в сдаче того матча. Как отреагировал на те слова?
— Ну, может, она что-то знала, но как президент не обязана нам такие вещи говорить. Мы наемные рабочие люди. Нам сказали, что тренирует этот человек или тот. Мы ничего не можем с этим поделать. Понятно, что нам нравилось работать с Красножаном. Многим нравилось. Была хорошая команда. И мы с ним шли на втором месте на момент отставки.
— Когда через год «Локо» купил звездного Ведрана Чорлуку в центр обороны, были шансы выиграть у него конкуренцию?
— Я хотел играть, но там без шансов было. Дюрица и Чорлука играли в центре обороны. И игр 20 не проигрывали. Они играли хорошо, к ним вопросов не было. Поэтому шансов их вытеснить не было. Я понимал, что нужно что-то менять. И поменял «Локо» на «Рубин». Не расстроился из-за этого.
Алексей Фомин