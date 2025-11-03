Тарас Бурлак: «В чемпионате есть хорошие легионеры, появляются молодые россияне»

— Мы, можно сказать, начинали вместе. Он в 20 лет пришел в «Локомотив», я как раз в дубль клуба попал в 17. Денис Борисович жил в Сокольниках, я на Преображенке. И он всё время меня возил на тренировки. Мы вместе проходили эту ступень в карьере, играя за дубль. Понятно, что он чуть раньше заиграл, поскольку постарше меня. Но мы это всё вместе проходили. Я думаю, год-два ездили вместе на тренировки и с тренировок, пока у меня не появилась своя машина. Он всё время меня возил: дорога-то неблизкая до базы «Локомотива» в Баковке, час-два. Мы общались постоянно, он компанейский парень. А еще и футболист очень целеустремленный, работоспособный, с хорошим ударом. Молодец, что сделал такую карьеру. Показательно даже то, сколько пришло зрителей на его прощальный матч, хотя Глушаков по факту несколько лет не играет на высоком уровне — года два-три, наверное. И всё равно люди пришли, поддерживали — это о многом говорит. Он собрал на этот матч знакомых игроков из «Локомотива», «Спартака», и все откликнулись, хотя многие ребята занятые. Но с радостью приехали сыграть в прощальном матче. Понятно, что многим из нас было тяжело бегать по полу, поскольку долго не играем на профессиональном уровне, не тренируемся полноценно. И всё это для Дениса Борисовича.