«“Спартак” всегда был для меня первым клубом в России». Русскоговорящий испанец Риера заменит Станковича?

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера — один из основных кандидатов на замену Деяну Станковичу в «Спартаке». Однако, по данным Metaratings, против приглашения испанца выступает спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао. Он считает 43-летнего специалиста недостаточно хорошим вариантом для клуба.
«“Спартак” всегда был для меня первым клубом в России»
Как сообщает издание Sportklub, представители «Спартака» проведут встречу с Риерой — они посетят матч Лиги конференций между «Целе» и «Легией», который состоится 6 ноября. По данным Legalbet, отступных у Альберта нет, но красно-белым придется заплатить за трансфер тренера — 1,5−2 миллиона евро.
При этом в «Целе» сообщили «СЭ», что данная сумма может быть значительно больше, а переговоров с красно-белыми пока нет. «У Альберта действующий контракт с “Целе”. Если его хочет видеть “Спартак”, то клубу придется заплатить немаленькую компенсацию, которую мы сами назначим. И сейчас вряд Риера уйдет в любой другой клуб. “Целе” играет в Лиге конференций, лидирует в чемпионате Словении. Альберт — это человек, который не бросает ничего на полпути. “Спартак” к нам официально не обращался», — сказал спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин «СЭ».
В прошлом году Legalbet сообщал, что Риера, тогда еще тренировавший «Бордо», попал в спартаковский шорт-лист. Сам бывший игрок «Ливерпуля» в сентябре 2025-го тепло высказывался о московском клубе и назвал Егора Титова своим лучшим другом в России.
«Я уважаю все команды, но это правда: “Спартак” всегда был для меня первым клубом в России. Чувствую к нему больше привязанности. Почему? В первую очередь — красный цвет, поскольку я начинал в “Мальорке” и играл в “Ливерпуле” и “Галатасарае”. Это мой цвет. Я хорошо знаю историю “Спартака” и чувствую, что могу отдать максимально себя этому клубу. Плюс мой лучший друг в России Егор Титов является легендой команды. Поэтому “Спартак” всегда был мне близок», — говорил Альберт в интервью «Чемпионату».
Правда, как отмечал специалист, он не планирует приезжать в Москву, пока наши клубы не вернут в еврокубки.
«Да, это правда, мы говорили со “Спартаком”, но не сейчас. Теперь не самый подходящий момент для этого. Я рад работать в словенском “Целе”. Чувствую, меня тут уважают и слушают. Мы попробуем выдать в Словении максимум. У меня должен быть большой аппетит и мотивация, чтобы работать в России. Без еврокубков я пока не вижу себя в российском клубе. Этот сезон точно проведу в “Целе”. Хотел остаться и понять, каково это — работать в клубе два года, потому что менял команду каждый сезон. Этот сезон мы начали очень хорошо, поэтому хочу закончить его в Словении, а потом посмотрим», — объяснял Риера.
Риера знает русский язык
Альберт давно связан с Россией и называет ее своей второй родиной. В 2009-м испанец женился на россиянке Юлии Королевой, с которой познакомился на Балеарских островах. Свадьба прошла в Омске — туда молодожены вскоре переехали, а гостей на торжестве развлекал Валерий Меладзе.
Риера не раз отмечал, как хорошо относится к Сибири и что знаком с Тюменью, Новосибирском и Томском. Владеет русским языком, что, безусловно, поможет ему адаптироваться, если он возглавит «Спартак». В Омске Альберт даже открыл собственную футбольную академию, хотя она уже прекратила работу.
«Мои дети учатся в Мадриде, но хотя бы раз в году мы стараемся приезжать в Омск и в Москву. Увы, в этом не смогли — у меня много работы. Любимые города в России? Два назову сразу — Москва и Омск, поскольку я люблю холод. Ненавижу постоянную жару в Испании. А третьим пусть будет Сочи — там море. В Словении я никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50%», — рассказывал он Sport24.
Тренерский стиль — постоянное давление
Тренерскую карьеру Риера начал в 2020-м — в штабе Фатиха Терима в «Галатасарае», а уже потом сам возглавил словенскую «Олимпию» из Любляны. Его назначение встретили в штыки активные фанаты клуба, сорвавшие первую пресс-конференцию. Однако испанцу удалось быстро расположить болельщиков к себе: уже в дебютном сезоне он выиграл чемпионат и Кубок Словении.
После окончания контракта Риера возглавил «Целе» и вывел команду на первое место. Тогда стало ясно: испанец заслужил переход на новый уровень. Новым вызовом стал «Бордо», и он туда отправился, но летом французский клуб объявил о банкротстве и утрате профессионального статуса.
Риера вернулся в «Целе» и уже в сезоне-2024/25 выиграл Кубок Словении. Сейчас его подопечные лидируют в национальном чемпионате, опережая «Марибор» на 9 очков. В нынешней еврокампании команда выступает в общем этапе Лиги конференций, занимая третье место после двух туров (6 очков из 6 возможных).
Сам испанец отмечает, что его футбол основан на игре первым номером и постоянном давлении на соперника. Текущий состав «Спартака» идеально вписывается в такую философию: у красно-белых хватает футболистов, способных работать в высоком темпе и активно прессинговать. Наиль Умяров и Жедсон стабильно входят в число лидеров по пробегу, а Манфред Угальде, благодаря интенсивной игре без мяча, прошлой осенью привлек внимание европейских топ-клубов.
Президент «Целе» Валерий Колотило уверен, что Риера стал бы мощным усилением для «Спартака». «У нас нет футболистов по 20 миллионов евро, как в Москве», — говорил он в интервью «Чемпионату».