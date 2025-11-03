«“Спартак” всегда был для меня первым клубом в России». Русскоговорящий испанец Риера заменит Станковича?

«Да, это правда, мы говорили со “Спартаком”, но не сейчас. Теперь не самый подходящий момент для этого. Я рад работать в словенском “Целе”. Чувствую, меня тут уважают и слушают. Мы попробуем выдать в Словении максимум. У меня должен быть большой аппетит и мотивация, чтобы работать в России. Без еврокубков я пока не вижу себя в российском клубе. Этот сезон точно проведу в “Целе”. Хотел остаться и понять, каково это — работать в клубе два года, потому что менял команду каждый сезон. Этот сезон мы начали очень хорошо, поэтому хочу закончить его в Словении, а потом посмотрим», — объяснял Риера.