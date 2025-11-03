Ричмонд
Дивеев «обалдел» от попытки похитить Мостового: «Дураков у нас много — нужно соблюдать дистанцию»

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев отреагировал на попытку похищения полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового.

Источник: Sport24

23 октября двое мужчин попытались затащить Мостового в машину для похищения, однако футболист сумел отбиться от злоумышленников и скрыться.

«Я обалдел от новости, что Мостового пытались похитить. Мне интересно — что в голове у людей, которые это делают?! По всей стране на каждом углу камеры, и вы так делаете. Для меня это унизительно.

Мостовому не писал. Хочу увидеться в сборной и поговорить. Потому что по камерам — просто ужас! Как будто на улицу теперь нельзя выйти.

Стало страшно за жизнь? Дураков у нас много. Нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.