Дивеев «обалдел» от попытки похитить Мостового: «Дураков у нас много — нужно соблюдать дистанцию»

«Я обалдел от новости, что Мостового пытались похитить. Мне интересно — что в голове у людей, которые это делают?! По всей стране на каждом углу камеры, и вы так делаете. Для меня это унизительно.



Мостовому не писал. Хочу увидеться в сборной и поговорить. Потому что по камерам — просто ужас! Как будто на улицу теперь нельзя выйти.



Стало страшно за жизнь? Дураков у нас много. Нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.