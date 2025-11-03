Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Не Риера. Он тренировал известный мексиканский клуб»

«Не Альберт Риера должен возглавить “Спартак”, а мексиканский тренер дон Альберто Сальватьерра. А если он не сможет, тогда должен работать его сын Луис Альберто Сальватьерра. Точно будет лучше. Они тренировали известный мексиканский клуб “Богатые тоже плачут” (речь о популярном в 1990-х годах в России мексиканском сериале, героями которого в числе прочих были Альберто Сальватьерра и его сын Луис Альберто Сальватьерра. — Sport24).



Я внимательно смотрел матч с “Краснодаром”. “Спартак” был абсолютно беззубым что в атаке, что в обороне. В первом тайме она была стопроцентной. Во втором какие-то всплески были, но команда заиграла во многом из-за того, что “Краснодар” отдал инициативу при счете 2:0. Плюс у краснодарцев было удаление. Конечно, у “Спартака” был красивый натиск в конце, но этого явно недостаточно.



“Краснодар” переиграл соперника по всем статьям, ничья была бы несправедливой. Два мира — два Шапиро, просто два разных уровня. “Краснодар” — чемпионский, надежный, уверенный. И “Спартак” — мечется, организация игры в обороне нулевая, футболисты не знают, что им делать на поле. Это тренерская история, поэтому Станковича надо убирать», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».