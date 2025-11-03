Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Не Риера. Он тренировал известный мексиканский клуб»

В воскресенье команда Деяна Станковича проиграла в гостях «Краснодару» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ. На следующий день появилась информация, что красно-белые проявляют активный интерес к Альберту Риере, который возглавляет «Целе», и в ближайший четверг представители москвичей посетят матч Лиги конференций между словенским клубом и польской «Легией».
«Не Альберт Риера должен возглавить “Спартак”, а мексиканский тренер дон Альберто Сальватьерра. А если он не сможет, тогда должен работать его сын Луис Альберто Сальватьерра. Точно будет лучше. Они тренировали известный мексиканский клуб “Богатые тоже плачут” (речь о популярном в 1990-х годах в России мексиканском сериале, героями которого в числе прочих были Альберто Сальватьерра и его сын Луис Альберто Сальватьерра. — Sport24).
Я внимательно смотрел матч с “Краснодаром”. “Спартак” был абсолютно беззубым что в атаке, что в обороне. В первом тайме она была стопроцентной. Во втором какие-то всплески были, но команда заиграла во многом из-за того, что “Краснодар” отдал инициативу при счете 2:0. Плюс у краснодарцев было удаление. Конечно, у “Спартака” был красивый натиск в конце, но этого явно недостаточно.
“Краснодар” переиграл соперника по всем статьям, ничья была бы несправедливой. Два мира — два Шапиро, просто два разных уровня. “Краснодар” — чемпионский, надежный, уверенный. И “Спартак” — мечется, организация игры в обороне нулевая, футболисты не знают, что им делать на поле. Это тренерская история, поэтому Станковича надо убирать», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Александр Черников
(Джон Кордоба)
18′
Джон Кордоба
59′
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
90′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
84′
88′
3
Тормена
4
Диего Коста
74′
66
Дуглас Аугусту
90+5′
15
Лукас Оласа
81′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
81′
23
Гаэтан Перрен
7
Виктор Са
73′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
73′
88
Никита Кривцов
90+1′
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
83
Жедсон Фернандеш
83′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
39′
68
Руслан Литвинов
45′
97
Даниил Денисов
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
22′
46′
10
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
77
Тео Бонгонда
7
Пабло Солари
44′
67′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти