Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Чайка
0
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
4.80
П2
1.28
Футбол. Первая лига
18:30
Факел
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.27
П2
4.17
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.10
П2
3.06
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.02
П2
3.38
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.20
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.09
П2
2.57
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Не Риера. Он тренировал известный мексиканский клуб»

Комментатор Дмитрий Губерниев с сарказмом высказался о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье команда Деяна Станковича проиграла в гостях «Краснодару» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ. На следующий день появилась информация, что красно-белые проявляют активный интерес к Альберту Риере, который возглавляет «Целе», и в ближайший четверг представители москвичей посетят матч Лиги конференций между словенским клубом и польской «Легией».

«Не Альберт Риера должен возглавить “Спартак”, а мексиканский тренер дон Альберто Сальватьерра. А если он не сможет, тогда должен работать его сын Луис Альберто Сальватьерра. Точно будет лучше. Они тренировали известный мексиканский клуб “Богатые тоже плачут” (речь о популярном в 1990-х годах в России мексиканском сериале, героями которого в числе прочих были Альберто Сальватьерра и его сын Луис Альберто Сальватьерра. — Sport24).

Я внимательно смотрел матч с “Краснодаром”. “Спартак” был абсолютно беззубым что в атаке, что в обороне. В первом тайме она была стопроцентной. Во втором какие-то всплески были, но команда заиграла во многом из-за того, что “Краснодар” отдал инициативу при счете 2:0. Плюс у краснодарцев было удаление. Конечно, у “Спартака” был красивый натиск в конце, но этого явно недостаточно.

“Краснодар” переиграл соперника по всем статьям, ничья была бы несправедливой. Два мира — два Шапиро, просто два разных уровня. “Краснодар” — чемпионский, надежный, уверенный. И “Спартак” — мечется, организация игры в обороне нулевая, футболисты не знают, что им делать на поле. Это тренерская история, поэтому Станковича надо убирать», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Краснодар
Александр Черников
(Джон Кордоба)
18′
Джон Кордоба
59′
Спартак
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
84′
88′
3
Тормена
4
Диего Коста
74′
66
Дуглас Аугусту
90+5′
15
Лукас Оласа
81′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
81′
23
Гаэтан Перрен
7
Виктор Са
73′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
73′
88
Никита Кривцов
90+1′
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
83
Жедсон Фернандеш
83′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
39′
68
Руслан Литвинов
45′
97
Даниил Денисов
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
22′
46′
10
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
77
Тео Бонгонда
7
Пабло Солари
44′
67′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Краснодар
Спартак
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
4
Угловые
6
3
Фолы
24
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти