Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Ротор
1
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
7.94
X
3.40
П2
1.58
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.71
П2
1.71
Футбол. Первая лига
18:30
Факел
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.27
П2
4.17
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.12
П2
3.23
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.04
П2
3.30
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.91
П2
6.10
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.07
П2
2.59
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Что происходит в «Крыльях»? Появились слухи об увольнении гендиректора клуба и главного тренера

Сами они ничего не подтверждают.

Источник: Александр Федоров, ПФК «Крылья Советов»

Начало новой недели в Самаре началось с неожиданных новостей. В СМИ и Telegram-каналах появилась информация об увольнении генерального директора «Крыльев Советов» Тархана Джабраилова, а затем и об отставке главного тренера Магомеда Адиева. Но никаких официальных подтверждений этому пока нет.

Что сказал Джабраилов

По информации Telegram-канала «Топи за “Крылья”!», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение уволить гендиректора клуба после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).

Сам Джабраилов в разговоре с «СЭ» отказался отвечать на вопрос о возможной отставке: «Я такие вещи не комментирую и никогда не комментировал, находясь на данном посту».

Он занимает должность генерального директора с 21 июля 2025 года. То есть в случае ухода не проработает и полгода.

Слова Адиева

На фоне слухов об отставке Джабраилова журналист Илья Казаков сообщил, что главный тренер Магомед Адиев тоже покинет Самару.

Сам тренер в разговоре с «СЭ» предложил обратиться к боссам «Крыльев»: «Спрашивайте у руководства. Никаких комментариев я не даю, спасибо».

При этом еще 1 ноября Telegram-канал «Топи за “Крылья”!» писал о поиске замены Адиеву:

«Губернатором дана команда найти нового наставника самарцам вместо Магомеда Адиева, который покинет свой пост либо в ноябрьскую паузу на матчи сборных, либо в декабре: будет заявлено, что тренер уходит по собственному желанию, а до прихода нового специалиста исполняющим обязанности назначат Сергея Булатова (он не останется главным)».

Судя по всему, на ближайший матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом» самарцев на поле все-таки выведет Магомед Мусаевич.

Последнюю победу в чемпионате «Крылья» одержали 14 сентября над «Сочи» (2:0). С тех пор у команды серия из шести неудач кряду. Подопечные Адиева занимают 13-е место в таблице, набрав 13 очков.

Впрочем, по словам тренера, сам подавать в отставку он не планирует.

«Мое будущее? Я сейчас ни в чем не уверен. Результата нет. Естественно, будут идти слухи [об уходе]. С большим достоинством приму решение руководства клуба, когда оно будет. Я готов работать, подавать в отставку не планирую. Все зависит от решения руководства», — говорил он Sport24.