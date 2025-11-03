Что происходит в «Крыльях»? Появились слухи об увольнении гендиректора клуба и главного тренера

Начало новой недели в Самаре началось с неожиданных новостей. В СМИ и Telegram-каналах появилась информация об увольнении генерального директора «Крыльев Советов» Тархана Джабраилова, а затем и об отставке главного тренера Магомеда Адиева. Но никаких официальных подтверждений этому пока нет.
Что сказал Джабраилов
По информации Telegram-канала «Топи за “Крылья”!», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение уволить гендиректора клуба после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2).
Сам Джабраилов в разговоре с «СЭ» отказался отвечать на вопрос о возможной отставке: «Я такие вещи не комментирую и никогда не комментировал, находясь на данном посту».
Он занимает должность генерального директора с 21 июля 2025 года. То есть в случае ухода не проработает и полгода.
Слова Адиева
На фоне слухов об отставке Джабраилова журналист Илья Казаков сообщил, что главный тренер Магомед Адиев тоже покинет Самару.
Сам тренер в разговоре с «СЭ» предложил обратиться к боссам «Крыльев»: «Спрашивайте у руководства. Никаких комментариев я не даю, спасибо».
При этом еще 1 ноября Telegram-канал «Топи за “Крылья”!» писал о поиске замены Адиеву:
«Губернатором дана команда найти нового наставника самарцам вместо Магомеда Адиева, который покинет свой пост либо в ноябрьскую паузу на матчи сборных, либо в декабре: будет заявлено, что тренер уходит по собственному желанию, а до прихода нового специалиста исполняющим обязанности назначат Сергея Булатова (он не останется главным)».
Судя по всему, на ближайший матч 15-го тура РПЛ с «Зенитом» самарцев на поле все-таки выведет Магомед Мусаевич.
Последнюю победу в чемпионате «Крылья» одержали 14 сентября над «Сочи» (2:0). С тех пор у команды серия из шести неудач кряду. Подопечные Адиева занимают 13-е место в таблице, набрав 13 очков.
Впрочем, по словам тренера, сам подавать в отставку он не планирует.
«Мое будущее? Я сейчас ни в чем не уверен. Результата нет. Естественно, будут идти слухи [об уходе]. С большим достоинством приму решение руководства клуба, когда оно будет. Я готов работать, подавать в отставку не планирую. Все зависит от решения руководства», — говорил он Sport24.