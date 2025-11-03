Ричмонд
Анчелотти вызвал игрока «Зенита» в сборную Бразилии вместе с Маркиньосом, Каземиро, Куньей и Винисиусом

Нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике получил приглашение в сборную Бразилии на ноябрьский сбор.

Источник: ФК "Зенит"

Главный тренер Карло Анчелотти определил список игроков, которые примут участие в двух товарищеских матчах в Европе. 15 ноября бразильцы сыграют с Сенегалом в Лондоне, а 18-го — с Тунисом в Лилле.

Вратари: Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Фенербахче»), Уго Соуза («Коринтианс»).

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Данило («Фламенго»), Кайо Энрике («Монако»), Милитао («Реал Мадрид»), Фабрисио Бруно («Крузейро»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Лусиано Жуба («Баия»), Маркиньос («ПСЖ»), Пауло Энрике («Васко да Гама»), Уэсли («Рома»).

Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимарайнш («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Вест Хэм»).

Нападающие: Эстевао («Челси»), Жоао Педро («Челси»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго («Реал Мадрид»), Винисиус («Реал Мадрид»), Витор Роке («Палмейрас»).

В активе Луиса Энрике 9 матчей за сборную Бразилии, у него по 2 гола и ассиста.