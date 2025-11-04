Ричмонд
Капитана сборной Казахстана признали лучшим футболистом РПЛ

Российские эксперты признали капитана сборной Казахстана и защитника санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алипа лучшим футболистом российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам октябрьских игр, передают Vesti.kz.

Источник: Спорт-Экспресс

«Советский спорт» совместно с РУСТАТ опубликовал сборную месяца РПЛ, в которой лучшим игроком по индексу стал уроженец Актау.

«Казахстанский защитник более чем достойно заменил слева травмированного Дугласа Сантоса. Здесь его скоростные данные и качества в силовых единоборствах оказались более чем кстати и сразу конвертировались в забитый мяч — к слову, всего третий в 105 матчах за “Зенит”. Да ещё и победный (в ворота “Сочи”). Очень здорово ведёт борьбу — 11 выигранных эпизодов из 13 (80 процентов успеха)», — пишут авторы про Алипа.

Отметим, что в последних матчах Нуралы играл не совсем родную для себя роль левого защитника — обычно казахстанец привык действовать в центре обороны.

В текущем сезоне Алип успел провести 14 встреч за «Зенит» в текущем сезоне и отметиться одним голом.