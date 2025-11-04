Капитана сборной Казахстана признали лучшим футболистом РПЛ

«Казахстанский защитник более чем достойно заменил слева травмированного Дугласа Сантоса. Здесь его скоростные данные и качества в силовых единоборствах оказались более чем кстати и сразу конвертировались в забитый мяч — к слову, всего третий в 105 матчах за “Зенит”. Да ещё и победный (в ворота “Сочи”). Очень здорово ведёт борьбу — 11 выигранных эпизодов из 13 (80 процентов успеха)», — пишут авторы про Алипа.