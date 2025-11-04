Ричмонд
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляют интерес к вингеру «Зенита» Педро

Как стало известно «СЭ», английские «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляют интерес к вингеру «Зенита» Педро.

Источник: РИА "Новости"

Однако пока не было никаких официальных обращений в клуб.

Отметим, что за ситуацией вокруг 19-летнего бразильца также продолжают следить несколько клубов из Саудовской Аравии.

В октябре Педро сменил агентство, теперь его дела ведет Bertolucci Sports, компания крупнейшего, согласно порталу Transfermarkt, бразильского агента Джулиано Бертолуччи.

Одним из последних трансферов агентства стал переход нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед» за 62,5 миллиона фунтов.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Педро в 12 миллионов евро. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.