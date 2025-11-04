«Вопрос решен»: комментатор «Матч ТВ» намекнул на будущее Станковича в «Спартаке»

«Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает все его окружение, знают внутри “Спартака”. Все знают, что по Станковичу вопрос решен», — рассказал он.
20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.
За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.
Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.