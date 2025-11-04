Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.30
П2
5.21
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.00
П2
1.27
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.20
П2
9.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.02
П2
3.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.05
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.64
П2
2.73
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.00
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.87
П2
7.46
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Вопрос решен»: комментатор «Матч ТВ» намекнул на будущее Станковича в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!» указал, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в скором времени покинет свой пост.

Источник: РИА "Новости"

«Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает все его окружение, знают внутри “Спартака”. Все знают, что по Станковичу вопрос решен», — рассказал он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.