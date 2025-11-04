Вратаря Агкацева признали лучшим футболистом «Краснодара» в октябре

Агкацеву 23 года, он сыграл 73 матча за «Краснодар», в 33 из которых сохранил ворота «сухими». В сезоне-2024/25 вратарь в составе «быков» стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе игрока также три матча за сборную России.