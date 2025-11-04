Ричмонд
Вратаря Агкацева признали лучшим футболистом «Краснодара» в октябре

Вратаря Станислава Агкацева признали лучшим футболистом «Краснодара» в октябре.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Вратарь Станислав Агкацев признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре, сообщается на сайте футбольного клуба.

В октябре Агкацев сохранил ворота сухими в трех матчах чемпионата России: с грозненским «Ахматом» (2:0), махачкалинским «Динамо» (2:0) и казанским «Рубином» (1:0). Вратарь также отразил пенальти Георгия Мелкадзе в матче с «Ахматом».

Вторым по результатам голосования стал Виктор Са, тройку лидеров замкнул Диего Коста. Всего в голосовании приняли участие 1769 человек.

Агкацеву 23 года, он сыграл 73 матча за «Краснодар», в 33 из которых сохранил ворота «сухими». В сезоне-2024/25 вратарь в составе «быков» стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе игрока также три матча за сборную России.