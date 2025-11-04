Риера, который интересен «Спартаку», подписал предварительный контракт с «Црвеной Звездой»

По данным издания, соглашение должно вступить в силу 20 декабря после завершения первой части сезона и будет рассчитано до июня 2029 года. При этом рассматривался вариант с назначением испанского специалиста в ноябрьскую паузу на матчи сборных, но он настоял на том, чтобы покинуть «Целе» зимой.