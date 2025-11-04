Ташуев указал на главный недостаток ЦСКА в этом сезоне: «Это большая проблема»

«ЦСКА — это прогнозируемая команда. Их игра поставлена в направлении быстрых ответных атак, потому что у них есть скоростные футболисты — Глебов, Круговой. Кисляк с Обляковым демонстрируют хорошее взаимодействие. Но есть ограниченность в позиционной атаке — это большая проблема. Также им нужны более качественные нападающие. Конкурентоспособная команда, с ними сложно играть, но нужно больше разнообразия в атакующих действиях. Если у ЦСКА нет пространства впереди, то команда теряется», — приводит слова Ташуева «Советский спорт».