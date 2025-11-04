Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.36
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.15
П2
1.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.40
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.05
П2
2.66
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.77
П2
2.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.97
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.89
П2
8.00

Гончаренко назвал условие для работы в РПЛ: «Иначе в чемпионате России не выжить»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ белорус Виктор Гончаренко поделился мнением о том, как менялся футбол в чемпионате России за последнее время.

Источник: Sport24

«Чемпионат России столько раз менялся, столько раз в нем происходила эволюция. Сначала все команды играли по схеме 4−2−3−1, все были растянуты, и демонстрировать класс можно было и “Кубани”. Я уже не говорю о том, что Халку с Дани в “Зените” было очень легко себя проявлять.

Потом чемпионат сильно усложнился, когда Бердыев перешел на построение 3−5−2 с очень жесткой агрессивной обороной и хорошими стандартными положениями. Затем пришел Личка, раскрыл футбол, все начали прессинговать, пробовать атаковать.

Моментами футбол сейчас тоже такой. И под все эти изменения нужно было адаптироваться, потому что иначе в чемпионате России не выжить«, — приводит слова Гончаренко “Прессбол”.