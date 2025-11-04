Гончаренко назвал условие для работы в РПЛ: «Иначе в чемпионате России не выжить»

«Чемпионат России столько раз менялся, столько раз в нем происходила эволюция. Сначала все команды играли по схеме 4−2−3−1, все были растянуты, и демонстрировать класс можно было и “Кубани”. Я уже не говорю о том, что Халку с Дани в “Зените” было очень легко себя проявлять.