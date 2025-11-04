Гончаренко назвал условие для работы в РПЛ: «Иначе в чемпионате России не выжить»

«Чемпионат России столько раз менялся, столько раз в нем происходила эволюция. Сначала все команды играли по схеме 4−2−3−1, все были растянуты, и демонстрировать класс можно было и “Кубани”. Я уже не говорю о том, что Халку с Дани в “Зените” было очень легко себя проявлять.
Потом чемпионат сильно усложнился, когда Бердыев перешел на построение 3−5−2 с очень жесткой агрессивной обороной и хорошими стандартными положениями. Затем пришел Личка, раскрыл футбол, все начали прессинговать, пробовать атаковать.
Моментами футбол сейчас тоже такой. И под все эти изменения нужно было адаптироваться, потому что иначе в чемпионате России не выжить«, — приводит слова Гончаренко “Прессбол”.