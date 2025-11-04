Ричмонд
Татьяна Тарасова о российском футболе: скандалов больше, чем результатов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в российском футболе скандалов больше, чем результатов, передает «РБ Спорт».

«Величие любого вида спорта оценивается в первую очередь по результатам. Разве можно по нашим результатам в футболе говорить, что это национальный вид спорта, великий? В нашем футболе скандалов больше, чем результатов», — сказала Тарасова.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.