Самарский пат. Матч «Крылья» — «Зенит» проводить негде. Колонка Казакова

К концу первого круга РПЛ получила скандал, который вроде бы не ждали. В Самару срочно вылетела комиссия РПЛ, чтобы за два дня до матча «Крыльев» с «Зенитом» решить вопрос о пригодности газона «Солидарность Арены» для игры в футбол.
В принципе, можно было бы не лететь — сеть и без того полна фото и видео поля местного стадиона. В первые дни форума «Россия — спортивная держава» на нем проходили гонки дронов, открытый урок футбола — после них трава еще оставалась жизнеспособной. А затем на и без того не лучший газон вышли крепкие атлетичные дамы и принялись энергично его утаптывать — под бодрую музыку. Сами снимали, сами выкладывали в соцсети.
Футбольные люди смотрели на это в изумлении. Потому что даже по этим видео становилось понятно, что на арене какое-то время нельзя будет играть.
Когда-то известный агроном «Локомотива» Станислав Лысенко, гонял из кабинета ходоков, приходящих к нему с проектами разных шоу. И не боялся ничего, потому что футбольное поле было для него, как и для клуба в приоритете над всем остальным — маркетингом, коммерцией, пиаром. В Самаре, как понимаю, своего Лысенко не нашлось…
Комиссия РПЛ летела в чудесный город Поволжья вроде бы с простой, но в то же время непростой и даже деликатной миссией. Только что презентована стратегия развития лиги до 2030 года. И в эту благодать врывался неприятный вопрос, которому на Руси уже лет двести. И его автор — человек, который родился по соседству, в Саратове. Николай Гаврилович Чернышевский.
Что делать?
По совести и по уму, играть на таком газоне невозможно.
Нет, футбольная Самара видела и не такое. Легендарный Сергей Игнашевич в марте 2011-го снимал на телефон местные обледенелые кочки — и удивлял этим страну. Встречу «Крыльев» с ЦСКА тогда от греха подальше перенесли. Но тогда как-то было проще. Наверное. Как минимум — перенести игру. Имелась возможность.
Сейчас ее вроде бы нет. Провести матч в Санкт-Петербурге нереально: «Газпром Арена» сдана на 9 ноября под Олимпиаду народов мира — в город на Неве съехались пять тысяч спортсменов из 40 стран. Да и вряд ли «Зенит» захочет терять домашнюю игру во втором круге. Есть прецеденты, когда сине-бело-голубые дважды за сезон принимали «Уфу», а «Локомотив» — «Амкар». Из-за того, что соперники не могли в срок подготовить свои поля. Но сейчас, напомню, есть фактор занятости «Газпром Арены».
Организовать матч в Химках, где стадион заявлен как резервный у «Крыльев», тоже невозможно — в воскресенье там в Первой лиге играет «Торпедо».
А если не в воскресенье — тоже не вариант. Потому что в календаре до конца года просто нет резервных дат. С понедельника начинается цикл сборных — и «Зенит» должен отпустить бразильцев, Алипа, Дркушича, Эраковича. Ослаблять состав — зачем?
Да и регламентные нормы никто не отменял. За 12 дней клубы до матча должны уведомить лигу о переносе устно, за 10 — письменно. Здесь до стартового свистка — двое суток. Если переносить, рушатся вся логистика и логика. Если проводить — любое представление о критериях допуска поля.
Даже на чуть лучшем газоне в Саранске, где недавно «Акрон» принимал «Локомотив», травмы получили Воробьев и Дзюба. И железнодорожники без основного форварда угодили в игровой кризис.
Кто даст гарантии, что на самарском поле — если все же примут решение играть — обойдется без повреждений среди футболистов? И чем эти гарантии будут подкреплены?
Что такое выходить на такой газон лучше других расскажет Омари Тетрадзе — который перед трансфером в Италию в это время года получил на «огороде» травму, которая поставила крест не на переходе, а вообще на всей карьере.
Кстати, если вспомнили об «Акроне», то он еще один из пострадавших. Разрешит комиссия РПЛ играть в Самаре «Крыльям» с «Зенитом» — и вероятность того, что после этого стадион до весны уйдет на реновацию, почти 100-процентная. Тогда тольяттинцам придется снова арендовать какую-то арену, вероятно, саранскую. Где уже хотели заняться заменой газона, но сейчас взяли паузу и ждут. Потому что играть в Москве — чуть ли не в четыре раза дороже. В Нижнем? Так в 17-м туре у «Акрона» домашний матч с «Пари НН».
Хотя, не исключено, что команду Заура Тедеева это и так ждет. Шансы, что за паузу на встречи сборных можно подлатать поле «Солидарность Арены» — мизерные. Середина ноября, зима совсем близко. Природу не обманешь.
К вечеру пятницы ждут развязку. По регламенту присудить поражение «Крыльям» нельзя. Да они и не меньше пострадавшие. Стадион — не зона ответственности клуба.
Играть на поле — если исходить из здравого смысла — тоже нельзя.
Переносить матч — куда, в каком статусе и на какой день?
Теоретически, наверное, возможно. Но здесь опять же многое будет зависеть от «Зенита». Который вряд ли захочет становиться в невыгодную для себя позицию.
Интересно, что решат.
Представляю, под каким сейчас давлением боссы РПЛ.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.