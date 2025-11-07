Самарский пат. Матч «Крылья» — «Зенит» проводить негде. Колонка Казакова

Кстати, если вспомнили об «Акроне», то он еще один из пострадавших. Разрешит комиссия РПЛ играть в Самаре «Крыльям» с «Зенитом» — и вероятность того, что после этого стадион до весны уйдет на реновацию, почти 100-процентная. Тогда тольяттинцам придется снова арендовать какую-то арену, вероятно, саранскую. Где уже хотели заняться заменой газона, но сейчас взяли паузу и ждут. Потому что играть в Москве — чуть ли не в четыре раза дороже. В Нижнем? Так в 17-м туре у «Акрона» домашний матч с «Пари НН».