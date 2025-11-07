Ричмонд
Футболист «Динамо» поставил себе оценку «0» за первый круг РПЛ

Футболист московского «Динамо» Ярослав Гладышев поставил себе оценку «0» за первый круг Российской премьер-лиги (РПЛ), передает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Себе я бы поставил самую минимальную оценку по пятибалльной шкале — “0”, все-таки подкосила травма. А команду оценивать не хотелось бы. Думаю, посерединке. Надеюсь, за второй круг можно будет поставить пятерку», — сказал Гладышев.

В текущем сезоне РПЛ Гладышев провел семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

1 ноября «Динамо» в 14-м туре РПЛ сыграло вничью с казанским «Рубином». Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 0:0. На 58-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален футболист «Рубина» Константин Нижегородов.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея в активе 19 баллов.