Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.80
П2
3.28
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Франция
22:45
Париж
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.67
П2
3.27
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Премьер-лига
08.11
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.54
П2
7.50
Футбол. Первая лига
08.11
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50

Комментатор «Матч ТВ»: Станкович оказался не готов к работе в «Спартаке»

Журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал в своем Telegram-канале на слова главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича о том, что он устал от работы в команде.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, Станкович оказался не готов к такой работе — ни по смыслу, ни по эмоциям. Его просьбу об отставке нужно срочно удовлетворить. Чтобы не продолжать взаимное мучение», — написал Журавель.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1 В матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет на шестом месте, набрав 22 балла.