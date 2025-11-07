Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.60
П2
3.35
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.10
П2
3.55
Футбол. Франция
22:45
Париж
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.68
П2
3.13
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.21
П2
2.52
Футбол. Премьер-лига
08.11
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.26
П2
7.75
Футбол. Первая лига
08.11
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50

Футболист сборной Бразилии из «Зенита» объяснил переезд в Россию: «Принял решение с женой»

Вингер петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Луис Энрике назвал причины перехода в российский клуб.

Источник: Sport24

В январе Энрике перебрался в «Зенит» из бразильского «Ботафого» за 33 миллиона евро, подписав контракт на три года.

«Это решение я принял с семьей, с женой. Мы приехали сюда, потому что здесь очень хороший чемпионат, видный. И клуб всегда играет в финалах и выигрывает. Когда я был в Бразилии, я видел, что “Зенит” всегда бьется за титулы, выигрывает чемпионат. Так что я решил приехать сюда. К тому же, в “Зените” много бразильцев, что облегчает нахождение в российском футболе», — заявил Энрике в интервью 365 Scores.

В текущем сезоне 24-летний Луис Энрике провел за «Зенит» 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 25 миллионов евро.