Футболист сборной Бразилии из «Зенита» объяснил переезд в Россию: «Принял решение с женой»

«Это решение я принял с семьей, с женой. Мы приехали сюда, потому что здесь очень хороший чемпионат, видный. И клуб всегда играет в финалах и выигрывает. Когда я был в Бразилии, я видел, что “Зенит” всегда бьется за титулы, выигрывает чемпионат. Так что я решил приехать сюда. К тому же, в “Зените” много бразильцев, что облегчает нахождение в российском футболе», — заявил Энрике в интервью 365 Scores.