Источник: «Монако» хочет купить Батракова за 20 миллионов евро

По информации источника, представители французского клуба уже связались с железнодорожниками и сообщили, что готовы заплатить за футболиста около 20 миллионов евро.
В этом сезоне на счету 20-летнего Батракова 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
6.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Ливай Гарсия
4′
Лукас Фассон
49′
Маркиньос
55′
Локомотив
Алексей Батраков
67′
Нереализованные пенальти
Локомотив
Алексей Батраков
81′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
90′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
73′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
60′
73′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
85′
2
Олег Рябчук
Локомотив
16
Даниил Веселов
45
Александр Сильянов
2
Кристиан Рамирес
6
Дмитрий Баринов
26′
5
Жерзино Ньямси
83
Алексей Батраков
7
Зелимхан Бакаев
45′
60′
14
Никита Салтыков
23
Сесар Монтес
30′
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
60′
99
Руслан Мялковский
94
Артем Тимофеев
13′
46′
93
Артем Карпукас
27
Николай Комличенко
46′
19
Александр Руденко
88′
Статистика
Спартак
Локомотив
Желтые карточки
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти