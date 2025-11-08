Источник: «Монако» хочет купить Батракова за 20 миллионов евро

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
0
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
5.75
X
2.95
П2
1.95
Футбол. Англия
15:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.56
П2
2.41
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.39
П2
3.67
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.70
П2
5.60
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.40
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.34
П2
6.80
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.85
П2
3.00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.25
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.00
П2
7.60
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.94
X
4.05
П2
1.89
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.93
П2
2.47
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
12.50
X
7.42
П2
1.23
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.31
П2
3.35
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.70
П2
4.48
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.41
П2
3.85
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.91
П2
6.70
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.30
П2
7.60
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.45
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.75
П2
3.34
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.24
П2
1.58
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.16
П2
7.70
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.95
П2
3.42

Источник: «Монако» хочет купить Батракова за 20 миллионов евро

«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, представители французского клуба уже связались с железнодорожниками и сообщили, что готовы заплатить за футболиста около 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 20-летнего Батракова 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

Спартак
3:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
6.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Михаил Галактионов
Голы
Спартак
Ливай Гарсия
4′
Лукас Фассон
49′
Маркиньос
55′
Локомотив
Алексей Батраков
67′
Нереализованные пенальти
Локомотив
Алексей Батраков
81′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
90′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
73′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
60′
73′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
85′
2
Олег Рябчук
Локомотив
16
Даниил Веселов
45
Александр Сильянов
2
Кристиан Рамирес
6
Дмитрий Баринов
26′
5
Жерзино Ньямси
83
Алексей Батраков
7
Зелимхан Бакаев
45′
60′
14
Никита Салтыков
23
Сесар Монтес
30′
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
60′
99
Руслан Мялковский
94
Артем Тимофеев
13′
46′
93
Артем Карпукас
27
Николай Комличенко
46′
19
Александр Руденко
88′
Статистика
Спартак
Локомотив
Желтые карточки
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти