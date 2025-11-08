В «Монако» опровергли информацию о возможном трансфере Батракова

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что представители французского клуба связались с железнодорожниками и готовы заплатить за футболиста около 20 миллионов евро.
«Информация о том, что клуб хочет купить полузащитника Батракова, не соответствует действительности. Мы не рассматриваем данный трансфер», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
В этом сезоне на счету 20-летнего Батракова 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.