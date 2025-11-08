Лещенко о результатах команды: «Кошмар! Так нельзя играть!»

«Одним словом — кошмар! Ничего не хочется говорить. Кроме раздражения игра ничего не вызывает. Сумбур вместо игры. Ни одна из позиций не работает — ни оборона, ни нападение. Ничего. И сплошные ошибки, привозят сами себе уже восьмой или девятый гол. Так нельзя играть!» — сказал Лещенко «СЭ».
«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место в турнирной таблице. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
Динамо
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
6
3
Угловые
8
1
Фолы
11
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти