«Динамо» Карпина показало худший за 19 лет результат в первом круге РПЛ

Московское «Динамо» во главе с Валерием Карпиным показало свой худший результат в первом круге в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) за последние 19 лет, сообщает Opta.
В субботу, 8 ноября, «Динамо» дома проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.
«Динамо» набрало лишь 17 очков в 15 турах. Это слабейший показатель с 2006 года, когда Юрий Семин набрал 10 очков в первых 15 матчах во главе «бело-голубых». Тогда тренер покинул клуб после 15-го тура.
По пропущенным голам после первых 15 матчей Карпин — худший тренер «Динамо» с 2001-го года (23 — у Карпина, 26 — у Кирилла Новикова).
«Бело-голубые» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Карпина 23 ноября дома сыграют с махачкалинским «Динамо».
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
