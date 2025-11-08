Карпин пообещал, что «Динамо» не вылетит из РПЛ

— «Динамо» выдало худший старт за 19 лет. Команда идет по графику вылета в ФНЛ. Вы обещаете, что команда не вылетит?
— Сто процентов. Эта команда, с этими футболистами не вылетит. Двести процентов.
— Команда иногда сливает тренера, есть такое выражение. Мы видим, что команда сегодня не играла. Что с психологией?
— Не думаю, что есть проблема в ногах. Два дня назад был вечерний матч, но никто не отыграл 90 минут, дело не в ногах — а в головах. Кто-то, может, думает, что может кого-то обыграть пешком, — сказал Карпин.
«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы ни разу не уступили в последних пяти матчах чемпионата России.
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти