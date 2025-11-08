Ричмонд
«Хочу к жене и дочке»: Карпин процитировал тренера «Спартака» после поражения от «Акрона»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после поражения от тольяттинского «Акрона» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) процитировал наставника столичного «Спартака» Деяна Станковича, заявив, что хочет к жене и дочке, передает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Ну, я к жене и дочке тоже хочу домой. По поводу усталости — она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость, не про физическую. Да, понятно, что это гложет — и меня, и команду», — сказал Карпин.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80−1 минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков. «Акрон» идет на восьмом месте, имея в активе 18 баллов.

Динамо
1:2
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
Динамо
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
6
3
Угловые
8
1
Фолы
11
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти